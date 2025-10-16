Experto confirma llegada de nueva especie marina a las costas venezolanas

Angel Fariña, biólogo marino y especialista en peces marinos, reveló este miércoles la llegada de una nueva especie a las costas venezolanas: el Pomacanthus maculosus, común en el océano Índico.

Fariña sostuvo una entrevista con la periodista Vanessa Davis e informó del hallazgo de esta «nueva especie exótica». «Es el primer registro para el Caribe de un pez ángel de barra amarilla; un Pomacanthus maculosus».

El especialista detalló que encontró al ejemplar en el Parque Nacional Mochima, entre los estados Sucre y Anzoátegui. De igual forma, aclaró que se trata de un solo pez y no cree que consiga otros de la misma especie.

«Afortunadamente, es un solo ejemplar, por lo que no creo esto trascienda. A menos que haya sido un ejemplar que haya venido en una ruta migratoria desde la Florida, que es el otro sitio de esta zona cercana donde se han encontrado», aclaró.

FARIÑA REVELA LAS TEORÍAS

Esta especie tiene poblaciones estables en el océano Índico. Por tanto, Fariña dejó claro que este pez no es usual en las costas del Atlánticoy, en caso de reproducirse, podría ser riesgoso para el medio ambiente.

Fariña precisó que hay dos teorías sobre este pez: llegó en una plataforma petrolera desde el océano Índico o, que considera más probable, fue liberado por un acuarista. Esta seguna opción es «sumamente irresponsable», según el experto.

«Son especies que no son autóctonas de la zona y pueden generar profundos desequilibrios. Son especies que no van a ser reconocidos como presas por los depredadores y cuyas presas no lo van a reconocer a él como depredador», advirtió.