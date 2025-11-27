Hasta 20% de aumento en compras por internet se espera para finales de 2025, estos son los productos más pedidos

El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), Richard Ujueta, afirmó este jueves que las ventas por Internet pudieron aumentar hasta en un 20% respecto a finales del año pasado.

El último trimestre del año es uno de los mejores periodos del año para el sector comercial, incluyendo las ventas electrónicas. En ese sentido, Ujueta confirmó que desde Cavecom-e esperan un buen movimiento en las próximas semanas.

«Las expectativas de crecimiento sobre el cierre del año, versus el 2024, estimamos que puede haber un crecimiento del 15 al 20% de ventas entre lo que fue el 2024 y el 2025», expuso Ujueta, de acuerdo a Unión Radio.

Ujueta precisó que los productos de línea hogar, tecnología y «telemedicina» son los más vendidos desde medios digitales.

UJUETA DESTACA BLACK FRIDAY

Por otra parte, el gremialista recordó que este viernes, 28 de noviembre, se llevará a cabo el Black Friday en varias ciudades del país. Ujueta confirmó que varios comercios preparan importantes descuentos para estas fechas.

«Los descuentos que tenemos estimados el promedio está entre 30 y 50%, incluyendo algunos que están en proceso de liquidación o de cambio de rubro», expuso Ujueta, quien aclaró que los comercios buscan dar entrada a la nueva mercancía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NUEVAS RUTAS AÉREAS A TÁCHIRA SERÍAN ACTIVADAS TRAS SUSPENSIÓN DE VUELOS INTERNACIONALES

Tal como su nombre lo indica, el Black Friday se da el último viernes de noviembre. Aunque algunos comercios suelen poner las ofertas solo en ese día, otros han ofrecido descuentos durante toda la semana.