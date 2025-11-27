Nuevas rutas aéreas a Táchira serían activadas tras suspensión de vuelos internacionales

Las autoridades estarían evaluando activar rutas aéreas hacia el aeropuerto internacional Cipriano Castro de San Antonio, en el estado Táchira, tras la suspensión de numerosos vuelos internacionales en los últimos días.

Fuentes dijeron a La Nación que se podrían activar cuatro vuelos hacia el referido aeropuerto, ubicado en el municipio fronterizo de Bolívar. Se trata de una medida para hacer frente al aumento de la demanda de pasajes.

«Estamos esperando que se concreten para la próxima semana», precisaron fuentes. Asimismo, apuntaron que los vuelos podrían ser establecidos los lunes, miércoles y jueves, operados las aerolíneas nacionales Estelar y Rutaca.

San Antonio es una localidad fronteriza con el departamento colombiano del Norte de Santander. En tal sentido, se presume que algunos de los pasajeros de estos vuelos crucen hacia Cúcuta para tener acceso a conexiones internacionales.

CRISIS DE VUELOS

Reportes extraoficiales indican que los boletos están agotados hasta este domingo. Ante la falta de disponibilidad de vuelos hacia San Antonio, los pasajeros buscan llegar al aeropuerto de Santo Domingo.

La Nación apuntó que, para este jueves, hay un importante movimiento de viajeros en la frontera, tanto de salida como de entrada. Se trata de una ruta viable ante la suspensión de vuelos internacionales.

El aeropuerto de San Antonio tiene en la actualidad 26 vuelos semanales con cuatro aerolíneas, tras pasar unos 11 años sin operaciones. Sin embargo, la disponibilidad actual no cubre toda la demanda.

En la noche del miércoles, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocó la concesión a varias aerolíneas, incluyendo Turkish Airlines, Iberia y Avianca, luego de que suspendieron temporalmente sus vuelos por la alerta aérea emitida por Estados Unidos.