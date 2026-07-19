Hallaron cuerpo del profesor y músico Armando Visconti en edificio de La Guaira: hijo del recordado periodista deportivo José Visconti

Este viernes se confirmó el fallecimiento de tres miembros de la familia del recordado periodista deportivo José Visconti, luego de que tras semanas de intensa búsqueda por parte de sus allegados, localizaron sus cuerpos bajo los escombros del Edificio Bello Horizonte, en Catia La Mar.
La noticia la confirmó el grupo musical Banda Poker, agrupación a la cual pertenecía Armando Visconti (51), una de las víctimas. Los otros cuerpos rescatados pertenecían a la hija y esposa de Armando, Ana Virginia Visconti y Ana Luisa Loreto, quienes tenían 12 y 46 años de edad, respectivamente.
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EMOTIVO MENSAJE DE JUAN VISCONTI PARA DESPEDIR A SU PADRE
Por su parte, Juan Visconti, hijo de Armando, envió un emotivo mensaje tras la confirmación de la triste noticia.
«Gracias por todo papá, no tengo palabras para describir el dolor que me da perderte, simplemente gracias. Gracias por haberme criado, gracias por haber sido tan comprensivo conmigo, gracias por haberme enseñado que es ser un hombre, gracias por prepararme para la vida, gracias por toda la paciencia que me tenías, por el cariño y por el amor que recibí de ti, fuiste el mejor padre que pude tener, te llevo en mi corazón, eres mi padre, mi mejor amigo, y mi compañero de vida, es un honor llevar tu apellido Visconti, me hace muy feliz llevar el apellido del tipo más increíble que he conocido en mi vida, no tienes ni idea de lo increíble que eras», escribió el joven en su cuenta de Instagram.
«Recuerdo cuando pasabas horas estudiando conmigo matemática para después ir y terminar sacando una mala nota, y eras tú el que te disculpabas porque creías que no me habías enseñado lo suficiente cuando en realidad habías hecho ya demasiado por mí, gracias por haberme llevado a todas partes, todas las horas que pasabas sentado en una cancha viéndome jugar, no recuerdo ni un solo regaño de tu parte solo recuerdo que te molestabas cuando era impuntual porque tú odiabas la impuntualidad», agregó.
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Asimismo, recordó cuando su padre lo esperaba fuera del liceo, las veces que montaron Karting y cuando lo acompañaba a los toques de la banda musical a la que pertenecía.
«Te extrañaré demasiado, pero sé que estás conmigo, a veces siento que escucho tu bajo, a lo mejor eres tú tocando en el cielo para que sepa que estás conmigo, me acuerdo cuando caminábamos por ahí e íbamos echando broma e insultándonos bromeando, te extrañaré muchísimo. Gracias por todo goldo forro, en el cielo espero que no te quites la barba que te veías feito así jajajajajajajaja, y ponte fuerte para que ya seas Chuck Norris completo. Papá te amo muchísimo, gracias por haber confiado en mí más que yo en mí mismo, eres demasiado increíble, descansa en paz papá», concluyó Juan.
Esta noticia es un duro golpe también para su madre, María Teresa País de Visconti, quien perdió a su esposo en 2019 y ahora sufre la pérdida de su hijo, nuera y nieta, paz a sus restos.
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