«Hagan algo»: Cabello critica a la ONU por no investigar «asesinato de pescadores»

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, criticó este miércoles a las Naciones Unidas (ONU) por no investigar los bombardeos contra lanchas en el mar Caribe, en medio del despliegue de Estados Unidos en la zona.

Cabello se pronunció durante la transmisión de su programa semana Con el Mazo Dando. Luego de que la ONU calificó de «inaceptables» los ataques estadounidenses, el ministro criticó al organismo por no tomar otras medidas.

«¿Y qué va a hacer la ONU? ¿Solo decirlo? Muy balurdo eso. Hagan algo, pues. ¿Por qué no le abren un juicio a los asesinos que han asesinado pescadores sin fórmula de juicio? A quienes han asesinado a seres humanos», dijo Cabello.

El ministro aseguró que Estados Unidos le aplica la «ley marcial» y «bombardea desde lejos» a las embarcaciones sospechosas. «Hablan de drogas y todavía no hemos visto el primer gramo de droga decomisado», añadió.

CABELLO CRITICA A EEUU

Cabello responsabilizó a Estados Unidos de estar detrás del incremento del narcotráfico en Colombia. Tras el establecimiento de instalaciones militares estadounidenses, se habría «disparado» la producción de cocaína.

«Cuando ellos firmaron eso (el Pacto de Seguridad) fue para supuestamente combatir el narcotráfico y lo que hizo fue dispararse», dijo Cabello, quien afirmó que desde el gobierno de Álvaro Uribe aumentó la producción de drogas.

«Con la entrega del territorio a los gringos a Colombia le cayeron las siete plagas de Egipto, siete bases, siete plagas, todo contra un Pueblo tan bonito, hermoso, tan trabajador, le metieron ese cóctel de veneno», concluyó Cabello.

Las declaraciones de Cabello se dieron cuando Estados Unidos refuerza su despliegue en el Caribe. Aunque la Casa Blanca dice que el operativo busca hacer frente al narcotráfico, el gobierno de Maduro insiste en que el objetivo es un «cambio de régimen».