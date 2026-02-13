«Habría sido provocado»: Fuerte incendio se desató en las montañas de Caricuao este 12Feb

La noche de este jueves se registró un fuerte incendio de vegetación en el sector La Cruz, de la parroquia Caricuao, específicamente dentro del Parque Universal La Paz.

Varios usuarios en redes sociales reportaron la magnitud del fuego que se expandía con rapidez.

El ministro de Ecosocialismo Freddy Ñañez, confirmó que los organismos de seguridad lograron extinguir el fuego. «Gracias a la rápida acción de nuestros bomberos forestales, guardaparques y voluntarios, logramos controlarlo y liquidarlo por completo», dijo en un mensaje en su cuenta de Telegram.

En desarrollo 12/2/26 #incendio de gran magnitud afecta al Parque universal de la paz #caricuao ya las autoridades se encuentran en la zona. pic.twitter.com/BB61GkzcGX — Caricuao en positivo (@enpositivoccs) February 13, 2026

«Lo que más duele es saber es que los reportes nos indican que este incendio habría sido provocado. Y eso nos obliga a recordarle a la ciudadanía que nuestros espacios naturales son el pulmón de la ciudad, donde compartimos en familia, y la agresión contra ellos también pone en riesgo vidas», destacó el ministro.

Por lo cual, reiteró el llamado de conciencia a la población. «El fuego no es juego. Una sola chispa puede generar una tragedia ambiental. Exhortamos a la población a extremar las precauciones. Una chispa basta para perder lo que tanto nos cuesta recuperar», alertó.