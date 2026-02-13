Venezuela

«Habría sido provocado»: Fuerte incendio se desató en las montañas de Caricuao este 12Feb

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
incendio

La noche de este jueves se registró un fuerte incendio de vegetación en el sector La Cruz, de la parroquia Caricuao, específicamente dentro del Parque Universal La Paz.

Varios usuarios en redes sociales reportaron la magnitud del fuego que se expandía con rapidez.

nube
Nube tóxica dejó 40 afectados y una fallecida en Anzoátegui, se originó por incendio en complejo petroquímico
Maduro aumentó a $40 el cestaticket y el bono de guerra económica a $20, estarán indexados
EN VIDEO: Espectacular nevada sorprendió a visitantes de Pico Espejo en Mérida, es la segunda del año

El ministro de Ecosocialismo Freddy Ñañez, confirmó que los organismos de seguridad lograron extinguir el fuego. «Gracias a la rápida acción de nuestros bomberos forestales, guardaparques y voluntarios, logramos controlarlo y liquidarlo por completo», dijo en un mensaje en su cuenta de Telegram.

«Lo que más duele es saber es que los reportes nos indican que este incendio habría sido provocado. Y eso nos obliga a recordarle a la ciudadanía que nuestros espacios naturales son el pulmón de la ciudad, donde compartimos en familia, y la agresión contra ellos también pone en riesgo vidas», destacó el ministro.

Por lo cual, reiteró el llamado de conciencia a la población. «El fuego no es juego. Una sola chispa puede generar una tragedia ambiental. Exhortamos a la población a extremar las precauciones. Una chispa basta para perder lo que tanto nos cuesta recuperar», alertó.

Venezuela