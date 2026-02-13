TendenciasVenezuela

Brote de moquillo causa alerta en el país: estas son las recomendaciones para proteger a tus perros

Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura

Los veterinarios Rosana Sánchez y Rafael Gamboa alertaron sobre el aumento de enfermedades virales en perros, a la vez que brindaron algunas recomendaciones ante el brote de moquillo en el país.

Sánchez y Gamboa, ambos del Colegio de Médicos Veterinarios de Anzoátegui, concedieron una entrevista con el medio Unión Radio. Precisaron que se han registrado caso de distemper (moquillo canino) y parvovirus en distintas partes del país.

Los veterinarios detectaron incremento de casos de los estados Bolívar, Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui. El aspecto más preocupante es el hallazgo de una variante neurológica «particularmente agresiva».

«La cepa es la más preocupante; cursa con convulsiones, afecciones respiratorias, secreciones oculares y cuadros febriles severos que comprometen rápidamente la salud de la mascota», detalló Gamboa.

CONSEJOS DE VETERINARIOS

Los especialistas detallaron que el contagio entre los perros se da por el contacto entre una mascota sana y una infectada. También se puede dar el contagio por el contacto con los desechos de un animal enfermo.

«Muchos dueños sacan a pasear a sus perros sin tener el esquema de vacunación completo, exponiéndolos al olfatear áreas contaminadas donde han concurrido animales portadores», añadió Sánchez.

Estas enfermedades tienen una mortalidad de entre 60% y 70%. Foto: Archivo

Para los veterinarios, la «única herramienta efectiva» es la prevención. No hay un tratamiento específico para tratar a los perros cuando se hayan contagiado, de manera que las vacunas se vuelven la mejor forma de proteger a tus mascotas.

De igual forma, consideraron que las autoridades de las entidades afectadas deben incluir la vacuna séxtuple en las jornadas de atención. Cabe destacar que hay vacunas específicas dependiendo de la raza, zona geográfica o si comparten con otros animales.

