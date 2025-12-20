Venezuela

¿Habrá horario especial navideño? Saime reveló cómo funcionarán sus oficinas las últimas dos semanas del año

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó el viernes que durante las últimas dos semanas que restan del año mantendrá su horario habitual, despejando así las especulaciones sobre un posible horario especial para los últimos 11 días de 2025.

En ese sentido, el ente migratorio indicó que la atención será continua en los días siguientes en todas sus sedes. Esto, con el propósito de facilitar trámites en la temporada de alta demanda.

En consecuencia, el Saime precisó que la atención a clientes iniciará a las 8:00 am y se mantendrá hasta las 4:00 pm, como es costumbre en días hábiles. En su cuenta de Instagram, precisó que durante esas jornadas no habrá ningún tipo de interrupciones.

Por otro lado, resaltó que no habrá ningún tipo de atención al público los días 24 y 25 de diciembre, días de Nochebuena y Navidad. Lo mismo será el 31 de diciembre y primero de enero, Nochevieja y Año Nuevo, respectivamente.

SIN ACTIVIDADES HASTA EL 5 DE ENERO

El Saime también recalcó que el resto de la semana mixta entre diciembre y enero no abrirán ninguna de sus sedes. El 2 de enero, el organismo subrayó que no habrá actividades administrativas, al igual que el 3 de enero, pues a veces lleva a cabo operativos especiales los días sábados.

Como resultado, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería recalcó que retomará sus labores habituales para el lunes 5 de enero.

Del mismo modo, el Saime recordó que en su portal web se podrán llevar a cabo los trámites como pasaportes, cédulas y certificaciones. De igual manera, se podrán incorporar opciones de pago electrónico y tutoriales.

