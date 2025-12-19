Habló la tía del adolescente condenado a 10 años de cárcel por terrorismo: «Pensó que le iban a dar su libertad»

La tía de Gabriel Rodríguez, el adolescente de 17 años que fue condenado a pasar una década en prisión por delitos de «terrorismo», rompió el silencio y reconoció que el joven esperaba salir en libertad.

Gabriel, que fue detenido en enero de este año cuando tenía 16 años, se convirtió en el primer preso político menor de edad condenado en Venezuela. Apenas unos días después de la sentencia, Johany Méndez, su tía, habló con NTN24.

«Gabriel en estos momentos se encuentra en shock, impactado, sorprendido y también decepcionado porque él pensó que le iban a dar su libertad. Él pedía así sea una libertad bajo una medida cautelar porque él quería continuar sus estudios», dijo.

A pesar de que se mantendrá tras las rejas, Gabriel se encuentra «firme y con fe». «Él dice que confía en Dios acerca de que le van a dar su libertad», acotó su tía, quien aclaró que quería estudiar ingeniería civil en la universidad.

Las autoridades imputaron a Gabriel por los delitos de terrorismo e instigación al odio. «Se va a esperar a que salga la sentencia para buscar una apelación», añadió su tía.

EL CASO DE GABRIEL

Por otra parte, su tía duda de los argumentos de las autoridades para condenar a Gabriel. «Mi sobrino dijo que vio cómo unos militares cogieron gasolina y la metieron en una pipeta para hacer parecer que era de él», añadió.

De acuerdo a su familia, Gabriel dijo en la audiencia que prefería continuar el proceso judicial. «Voy a juicio porque soy inocente, no soy ningún terrorista», dijo el joven, según expuso su tía, quien lo calificó de ser un joven «noble, humilde y de buenos sentimientos».

«Admiro a mi sobrino, es muy valiente, ha tenido que madurar solo, pese a la edad que tiene parece un grande, él insiste que va a luchar y cree que la verdad saldrá a luz y él será libre, él es quien nos motiva», afirmó.

Diversas organizaciones de derechos humanos condenaron la sentencia contra Gabriel y exigieron su libertad inmediata. Para la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, en Venezuela se está «criminalizando» a niños y adolescentes.

Para el 8 de diciembre, el Foro Penal contabilizó 893 presos políticos en Venezuela, de los que cuatro son adolescentes y 59 se encuentran en paradero desconocido. Además, más de 10.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.