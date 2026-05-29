¿Habrá despidos en la administración pública tras supuesta orden de EEUU? Esto dijo el Gobierno

El gobierno de Delcy Rodríguez desmintió que la Casa Blanca le haya ordenado realizar una serie de despidos para «desmontar el Estado chavista».

A través de una publicación en redes sociales, la cuenta Miraflores al Momento calificó como «falsa» la versión difundida por el periodista David Placer.

«Nuestra brújula de actuación son los trabajadores del país», indicaron.

Nuestra brújula de actuación son los trabajadores del país pic.twitter.com/Ijvg5Y3CS3 — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) May 28, 2026

¿QUÉ DIJO PLACER EN LA NOTICIA «FALSA»?

El pasado jueves el comunicador reveló que Washington le exigió a Delcy Rodríguez depurar la nómina pública.

«Delcy Rodríguez se prepara para anunciar al país el mayor recorte jamás ejecutado por ningún gobierno de Venezuela en las recientes décadas. La administración de Donald Trump le está exigiendo, y es una exigencia de la que no tendrá escapatoria, según explican desde Washington, de ejecutar recortes profundos y sobre todo despidos de empleados públicos, depuración de esa nómina fantasma que ya tiene conocimiento el gobierno de Estados Unidos que ha sido implementada durante el gobierno de Nicolás Maduro para pagar favores políticos», dijo Placer.

«Muchos trabajadores públicos cobran pero no trabajan, cobran pero no tienen un puesto real asignado. Se trata de una nómina de la administración pública gigantesca, que incluso podría llegar a lo 5 millones de empleados en un país completamente arruinado y muchos de estos en puestos fantasmas», añadió.

🚨 Delcy Rodríguez sacude al chavismo: ordena reestructuración total del gobierno de Venezuela. Según primicia de David Placer, viene un recorte fuerte por presión de Washington: se acaban las nóminas fantasmas, las paguitas y la gente que cobra sin trabajar. Oleada de despidos… pic.twitter.com/UiWctWGK9U — María (@majosolo) May 28, 2026

Incluso precisó donde supuestamente realizarán los mayores recortes y cómo lo manejarían comunicacionalmente.

«Incluye también misiones, programas sociales vacíos y eliminación de ministerios, como el de la Mujer o Asuntos Indígenas», mencionó Placer.

«Delcy Rodríguez no va a anunciar esta decisión de manera drástica, sino todo lo contrario va a decir que es una reestructuración del gobierno», aseguró.