Venezuela

PIB aumentó en más de 8% en el tercer trimestre de 2025 con respecto al mismo período del año anterior, según el BCV

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
BCV
Foto: Archivo

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país durante el tercer trimestre de este 2025, aumentó 8,71% con respecto al mismo período del año anterior.

Contents

De esta manera el ente emisor ha indicado sobre el crecimiento de la economía venezolana en los últimos 18 trimestres «fortaleciendo cada vez más su proceso de recuperación», indicó la entidad en un comunicado.

Leer Más

Dólar paralelo sigue imparable: Así se cotizó este 9Jun
«Son una basura» dijo Jorge Rodríguez sobre Panel de Expertos de la ONU
Recopilaron corales Unomia Stolonifera para estudiarlo: “Es un grave problema”

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: DÓLAR OFICIAL MANTIENE SU TENDENCIA ALCISTA: ASÍ SE COTIZÓ ESTE 17-OCT

De acuerdo a la misiva durante este tercer trimestre, destacó el crecimiento del sector petrolero, que se ubicó en un 16,12 %; mientras que las actividades no petroleras incrementaron en un 6,12 %.

SECTORES NO PETROLEROS QUE PRESENTARON MAYORES PORCENTAJES

De estas últimas las de mayor expansión fueron las actividades de Construcción, con una subida del 16,40 %; el sector transporte y almacenamiento con 9,35 % de incremento; el de manufactura que aumentó en 8,98 %; el sector comercio y reparación de vehículos con una subida del 8,19 %; la minería con 7,08 % de incremento; sector de los servicios de electricidad y agua con un 6,89 % de aumento; y 6,78 % de subida en el sector alojamiento y servicios de comidas.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: LA ADVERTENCIA DE LOS GANADEROS SOBRE «UNA DESVARIACIÓN TOTAL» EN EL PRECIO DE LA CARNE

El ente emisor reconoció que a pesar de que el petróleo contribuye al crecimiento, las actividades de Construcción, Manufactura, Minería y Agricultura generan fuertes encadenamientos internos, fortaleciendo las cadenas de valor que confieren sostenibilidad a este crecimiento económico sostenido.

Por último, el BCV destacó que el dinamismo de las actividades económicas que se viene registrando desde el segundo trimestre de 2021 «es un indicador de la capacidad de recuperación de la economía nacional frente a las adversidades», que supuestamente vendrían derivadas de la inestabilidad financiera internacional y «el esquema de agresiones unilaterales» aplicadas desde el gobierno de los EEUU.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Fallece a los 48 años Sam Rivers, bajista y fundador de la recordada banda Limp Bizkit
Luto en el mundo de la música: Fallece a los 48 años Sam Rivers, bajista y fundador de la recordada banda Limp Bizkit
Caraota Show
Estos serán los puntos de vigilia para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Caracas
Estos serán los puntos de vigilia durante la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Caracas
Venezuela
Estos son los síntomas que podrían indicar que sufres de "selfiefobia" o "selfitis"
Estos son los síntomas que podrían indicar que sufres de «selfiefobia» o «selfitis»
Tendencias