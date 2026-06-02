Habló madre del kitesurfista venezolano que desapareció cuando iba a Bonaire, esto pidió a las autoridades

Francis, la madre del kitesurfista venezolano Augusto Corrente, envió un sentido mensaje tras varias semanas desde su desaparición en el Caribe.

«En este camino incierto y doloroso, siento en el corazón la luz de cada uno de ustedes. Gracias por no soltar la memoria de mi hijo, por mantener encendida la llama de la esperanza y por caminar a nuestro lado con amor incondicional», señaló.

«Hoy les pido, desde lo más profundo de mi alma, que no bajemos la intensidad de nuestra energía positiva. Que cada pensamiento, cada oración, cada intención que elevemos al universo esté cargada de luz, fe y certeza. Visualicemos a Augusto rodeado de paz, protegido, vivo. Porque todo lo que vibra desde el amor, trasciende», añadió.

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Augusto desapareció a mediados de mayo tras salir desde el archipiélago de Los Roques con rumbo a la isla de Bonaire a bordo de un kiteboard. Las autoridades encontraron la estructura del kiteboard y vestigios del equipo de kitesurf en la costa sur de Bonaire, pero no han logrado dar con su paradero. Además, determinaron que el venezolano usó medios de emergencia para intentar salvarse.

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«Hagamos un llamado colectivo, más fuerte que nunca: que todas las autoridades competentes se aboquen sin descanso a su búsqueda», continuó su madre.

«Los hallazgos hasta ahora nos muestran una verdad que duele, pero también nos enfrenta a una realidad clara: Augusto no desapareció por voluntad propia. Está retenido. Y necesita que su voz, aunque ausente, resuene con más fuerza que el silencio», aseveró.

Para finalizar, hizo un llamado a todos los que le han prestado su apoyo a seguir unidos como «una red de luz que no se rinde».