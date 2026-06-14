Habló el hombre denunciado por agredir a un periodista en la UCV y realizó esta petición

El abogado Dilan Estrada, quien agredió al periodista José Mireles el pasado 12 de junio durante la campaña electoral de la FCU-UCV, rompió el silencio para expresar disculpas por lo ocurrido ese día, pero también para pedir un derecho a replica y «limpiar» su imagen.

«En primer lugar, expreso mis disculpas por la acción indebida que cometí al intentar obstaculizar la grabación de imágenes mientras el periodista desarrollaba su labor como profesional, contratado para documentar las acciones de la plancha Elecciones Libres. Reconozco que se trató de una conducta inapropiada y contraria al respeto que merece el ejercicio de la prensa», dijo en X (Twitter).

En ese sentido, aclaró que no mantiene «ningún tipo de animadversión hacia los periodistas, los medios de comunicación o quienes ejercen labores informativas». A continuación, agregó que su reacción ocurrió en el marco de la campaña electoral universitaria, ante dinámicas impulsadas por «una figura utilizada como mascota por la plancha Elecciones Libres que, a mi juicio, invaden el espacio personal de integrantes de otras planchas estudiantiles».

Estrada relató que momentos antes de los hechos, dicha «caja» (la mascota) se aproximó «de manera insistente a mi persona». El letrado subrayó que esto generó una situación que «terminó por caldear mis ánimos».

«Ello explica, aunque no justifica, la reacción que posteriormente tuve frente a la grabación», acotó.

DILAN ESTRADA SOLICITA DERECHO A RÉPLICA

Asimismo, Estrada solicitó formalmente el derecho a réplica. También que su aclaratoria se pueda sumar al registro de las comunicaciones difundidas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el CNP.

«Considero igualmente pertinente señalar que los hechos se desarrollaron en medio de una situación en la que mi imagen estaba siendo grabada para posteriormente ser difundida con fines políticos sin que existiera de mi parte consentimiento para ello, circunstancia que percibí como una afectación a mi esfera personal y que me expuso a un proceso de señalamiento y escarnio público», reafirmó. Luego, insistió en que no busca justificar la actitud que tomó ese día.

Finalmente, consideró pertinente advertir que las dinámicas de interacción desarrolladas por la mascota dentro de la campaña universitaria de la UCV han generado incomodidad en distintos actores.

«Lo ocurrido conmigo no debió suceder, pero también constituye una oportunidad para reflexionar sobre los límites entre la actividad proselitista, la sátira y el respeto al espacio personal dentro de nuestra universidad», finalizó.