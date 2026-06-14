«EL MIEDO SE CAMBIÓ DE ACERA»: Coalición Sindical convocó una gran movilización nacional para el próximo 3Jul

Los líderes de la Coalición Sindical venezolana, Carlos Salazar y José Patines, han realizado durante los últimos meses una gira que los ha llevado a recorrer el país para exigir mejoras salariales, la libertad de todos los presos políticos y la publicación de un cronograma electoral.

En conversación exclusiva con Caraota Digital, Salazar reveló las razones que han llevado al movimiento sindical a iniciar una serie de protestas en este “momento histórico” que, a su juicio, demanda la participación ciudadana.

“Vimos pisados los derechos de toda la familia trabajadora venezolana, así como la presencia de presos políticos en las cárceles, la continuación de la represión y la ausencia de un Estado de derecho, lo que nos llevó a salir a las calles a exigir la restitución de nuestros derechos”, explicó.

En este sentido, recordó que el movimiento sindical siempre ha estado al frente en los momentos históricos de Venezuela, como el paro petrolero de 1936, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y el paro del sector de hidrocarburos en 2002, entre otros.

“Hoy tenemos la oportunidad, en este 2026, de que vuelva a brillar la clase trabajadora en la búsqueda de las tan ansiadas elecciones presidenciales, que permitan darle un vuelco a la política en el país”, señaló el dirigente sindical.

Salazar alegó que estas movilizaciones buscan “concientizar a la familia trabajadora venezolana para que se movilice y exijan elecciones, para que haya futuro en este país”.

“EL MIEDO SE CAMBIÓ DE ACERA”

El líder gremial recordó que durante los últimos años, la “represión e intimidación” de los cuerpos de seguridad del Estado han infundido miedo en la población; no obstante, afirmó que eso ha ido cambiando paulatinamente.

“El miedo se ha cambiado de acera y poco a poco con la gira que está haciendo la Coalición Sindical, con el compañero José Patines y mi persona, hemos observado que la gente está perdiendo el miedo y siempre se está sumando mucha más gente y esperamos que no solo el 3 de julio se suman más personas, sino también luego del 3 de julio se sigan sumando más trabajadores, más jubilados, más transportistas, más gente de la construcción y gente de los caseríos, barrios y urbanizaciones del país, para exigir la publicación de un cronograma electoral y por el cambio en Venezuela, que no espera más”, apostó Salazar.

También destacó la participación de la juventud, representada en los movimientos estudiantiles universitarios, a quienes considera parte importante de este ciclo de protestas.

“Que viva la juventud, que se ha sumado totalmente a esta lucha y que serán los que heredarán este país”, dijo al respecto.

MOVILIZACIONES DE CARA AL 3 DE JULIO

La Coalición Sindical prepara una gran movilización nacional para el próximo 3 de julio, por lo que adelantaron que seguirán recorriendo Venezuela, para llevar sus exigencias a todos los rincones del país.

“Pronto estaremos en Lara, Yaracuy y Carabobo, donde tendremos grandes asambleas con la dirigencia política, sindical y de la sociedad civil, porque esta lucha es de todo el país”, advirtió el dirigente gremial.

En este sentido, afirmó que hay muchos sectores que se han sumado a estas jornadas de protestas.

“El sector transporte se está sumando a la protesta, la economía informal, los abogados, los trabajadores con cuenta propia. Vemos con mucha gratificación que los partidos políticos como Alianza al Bravo Pueblo (ABP), Vente, Convergencia, Solidaridad y muchos otros partidos pequeños y medianos a nivel nacional, pero sobre todo se suman los caseríos y barrios de este país, que serán determinantes a la hora de la protesta y de tomar las calles de Venezuela”, precisó.

OBJETIVOS DE LA MOVILIZACIÓN DEL 3JUL

El líder gremial reveló los objetivos que busca la coalición con la movilización nacional convocada para el próximo 3 de julio.

“Queremos lograr que se genere un cronograma electoral en Venezuela tras el vencimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina, porque constitucionalmente no hay más lapsos, según lo establecido en nuestra carta magna”, puntualizó.

Asimismo, envió un mensaje a la población para que difundan la convocatoria a través de sus redes sociales, al tiempo que instó a los venezolanos que son residentes en EEUU o poseen la ciudadanía de ese país, a exigir a los congresistas norteamericanos celeridad en la transición de Venezuela.

“Y a los venezolanos que están el país, acompáñennos este 3 de julio, que será un día histórico para Venezuela y si no publican ese cronograma electoral, acompáñennos en las movilizaciones que vendrán después del 3 de julio”, arengó Salazar.

“Vayamos a la calle con mucha fuerza, ya ellos no pueden reprimir, porque están tutelados y vigilados y los están cazando. Por eso es el momento de la familia trabajadora venezolana”, agregó.

DENUNCIARON PERSECUCIÓN E INTIMIDACIÓN DURANTE SU GIRA POR VENEZUELA

Salazar y Patines denunciaron que fueron perseguidos por “cuerpos parapoliciales”, tras una movilización realizada el jueves 11 de junio en Punta de Mata, Monagas, donde participaron más de mil personas entre trabajadores del sector petrolero, pensionados y jubilados, y otros miembros de la sociedad civil, quienes reiteraron que se está viviendo un “momento histórico” en el país, luego de los acontecimientos del pasado 3 de enero.

Asimismo, alertaron que sigue la “represión y la ausencia del Estado de derecho en el país”, por lo que exigieron la libertad inmediata para los presos políticos que se mantienen tras las rejas y la publicación de un cronograma electoral que incluya comicios presidenciales, ya que advierten que el próximo 3 de julio vencería el plazo Constitucional del interinato de Delcy Rodríguez.

Posteriormente a la movilización fueron perseguidos por “dos camionetas blancas, una azul, más dos motorizados de los cuerpos parapoliciales del Estado, que siguen funcionando al libre albedrío”.

De igual manera denunció “la tercerización” del sector petrolero en la zona, donde se contrata al trabajador y se le quita parte de lo que gana, algo que está prohibido por la legislación venezolana.

También durante la semana, los miembros de la Coalición Sindical visitaron al estado Sucre y participaron en protestas por el problema del agua potable que existe actualmente en la entidad oriental, el cual se ha extendido por los últimos cuatro meses.

“Visitamos la península de Araya, donde los pobladores no tienen agua por tubería y tienen que cavar pozos, inclusive con agua salada porque no hay planta de tratamiento en la zona”, indicó Salazar.

MARCHAS A LA EMBAJADA DE LOS EEUU

Los trabajadores también se han movilizado hasta en tres oportunidades a la embajada de los EEUU, donde han consignado diversos documentos para mostrar “la verdad de Venezuela”.

En este sentido, resaltó la respuesta que han obtenido de las autoridades estadounidenses a los requerimientos planteados por la Coalición Sindical.

“Ellos (EEUU) querían hacer elecciones en 24 meses, pero cuando comenzamos a ir para la embajada las declaraciones mediáticas de Marco Rubio bajo los lapsos a nueve meses, y también fuimos nuevamente (a la sede consular) y le dijimos que era mucho tiempo y dijo (Rubio) que dentro del lapso de 9 meses, entonces se ve que nos están escuchando. Ya el presidente (de EEUU) Donald Trump dijo que ya tenía que comenzar a liberar los presos políticos militares, y a pesar de las mentiras de Jorge Rodríguez han tenido que liberarlos”, advirtió Salazar.

Por último, reiteró el llamado a participar en esta gran protesta nacional del 3 de julio, donde se tomarán, según adelantó el dirigente sindical, “acciones contundentes”.

“Los esperamos. En Caracas uno de los sitios de concentración va a ser la plaza Brión de Chacaíto, tendremos dos sitios más (aún por definir). Venezolanos en el mundo, transmitan lo que se va a apreciar el vivo porque se viene un pueblo de los estados para Caracas, para luchar por un cambio en el país”, sentenció.