Habilitación de EEUU a Conviasa: ¿Qué alcance tiene la Licencia General Nº 59?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la semana pasada tres licencias generales, incluyendo una que habilitar algunas transacciones y operaciones con Conviasa, aunque todavía permanecen algunas limitaciones.

La Licencia General Nº 59 permite que se hagan transacciones comerciales para el mantenimiento, reparación y aeronavegabilidad de los aviones de Conviasa. Sin embargo, permanecen algunas dudas sobre el alcance de la medida.

Juan Teixeira, especialista en aviación civil, afirmó a Unión Radio que la licencia no es ninguna sorpresa. Para el experto, se trata de una pieza más en las nuevas relaciones operativas y comerciales entre Venezuela y Estados Unidos.

«Es una visa técnica de seguridad que le permite a Conviasa hacer algunas cosas, una medida muy quirúrgica, que le levanta ese andamiaje sancionatorio principal, pero no le permite hacer todo lo que pudiésemos pensar», indicó Teixeira.

VUELOS DE CONVIASA

Teixeira subrayó que «continúa la prohibición de que Conviasa pueda abrir vuelos comerciales regulares» con Estados Unidos. Asimismo, tampoco puede firmar «acuerdos de código compartido e interlineales entre otras aerolíneas internacionales».

«No le permite el ingreso a los sistemas internacionales de reserva, teniendo que triangular por otras vías, no puede arrendar aeronaves para incrementar su flota», indicó Teixeira. A esto se suma que no puede mover libremente sus cuentas bancarias.

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Por su parte, la Licencia General autoriza que los proveedores suministren repuestos, inspecciones, reparaciones, chequeos y mantenimientos a Conviasa. Es decir, se trata de «todo el tema vital para los sistemas de gestión de vuelo».

Aunque todavía permanecen varias prohibiciones en las operaciones de Conviasa, Teixeira insistió en que el alivio de las sanciones «devuelve un oxígeno técnico sobre todo para los aviones y la línea de vuelo».