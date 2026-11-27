Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, ofreció nuevos detalles sobre el estado de su padre y Cilia Flores en la cárcel donde están detenidos en Nueva York.

«Pesa 96 kg. De salud está perfecto. Se lesionó la rodilla durante el secuestro; se recuperó, a veces le duele un poco, pero está bien. Perdió dos dientes. ¿Por qué los perdió? Bueno, tuvo dos tratamientos dentales y terminó perdiéndolos. Y allí no hay dentistas. Allí, si te duele una muela, simplemente te la sacan. Cilia también perdió dos dientes. No hay dentistas, no hay atención médica. Aquí en Venezuela, en las cárceles, hay atención dental. Hay atención médica, y te permiten quedarte en la enfermería durante tu recuperación. En Venezuela, aquí en Venezuela, las leyes lo exigen. Allí en Nueva York, en el ‘primer mundo’, no», indicó en entrevista con el medio Brasil de Fato.

Asimismo, resaltó que se mantienen en comunicación constante. «Mis hijos hablan con él. Han creado una rutina cuando están los niños conmigo de contarle chistes malos, de niños, pero le dicen ‘abuelo te tengo un chiste’ y le cuentan el chiste y bueno, ellos están duros y entiendo. La primera carta que le enviaron mis hijos decía ‘estamos orgullosas de ser tus nietas'».

«Él hace ejercicio todos los días. Primero nos llamaba a las 7 de la noche, pero con el cambio de horario en Estados Unidos ahora nos llama a las 8 de la noche. Cuando él salga vamos a ver a un hombre muy espiritual», detalló.

Además, expresó su confianza sobre su salida. «La batalla legal hay que darla, pero eso no se va a resolver en tribunales. Eso se va a resolver por la vía diplomática que estamos emprendiendo».

CILIA NO QUIERE OPERARSE

Maduro Guerra señaló que quien ha estado peor de salud es Cilia Flores. «Después del 3 de enero ella quedó sufriendo de la tensión. Ha tenido la tensión muy alta, 180, 190, y la baja en 40, 50. Entonces tiene un tratamiento, se está controlando, pero ella tiene que hacerse una intervención y donde está no hay condiciones para hacerse. Ella no se la quiere hacer porque no hay condiciones».

«Mi papá está con 20 (compañeros), ella está con 40. Entonces no hay condiciones. En estos días hubo una riña de dos mujeres, entraron con gas pimienta, a ella le afectó, le dio tos. Ella se niega hacérselo porque dice que por la recuperación puede ser peor», concluyó.