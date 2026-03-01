«Ha habido excesos de parte y parte»: Maduro Guerra habló de la «reconciliación» a través de la amnistía

El diputado Nicolás Maduro Guerra habló del llamado a «reconciliación» en el marco de la Ley de Amnistía, precisando que ayudará a dar un «salto gigante» en la «convivencia democrática».

Durante el programa Abriendo Puertas, Maduro Guerra reconoció que del lado del gobierno se han cometido excesos; sin embargo, indicó que del «otro lado» también.

LEA TAMBIÉN: EXCARCELARON A DIRECTOR DE EMPRESA DE TV POR CABLE QUE DETUVIERON POR RETRANSMITIR LA CAPTURA DE MADURO EL 3 DE ENERO

«La Ley de Amnistía es un salto gigante para la reconciliación del país, para la convivencia democrática, para el perdón. Lo dijo la presidenta encargada Delcy: Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir el perdón. Nosotros hemos pedido perdón; pero ha habido excesos de parte y parte», justificó.

Desde su perspectiva, se está en un nuevo momento político. «Estamos tratando de que a este perdón, que a esta situación sobrevenida, que fue una tragedia que fue el bombardeo y el secuestro de un presidente, se le pueda sacar lo positivo», añadió Maduro Guerra.

"La Ley de Amnistía es un salto Gigante para la reconciliación del país para la convivencia democrática para el perdón el perdón que hay que dar lo dijo la Presidenta encargada Delcy hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir el perdón. Nosotros hemos pedido perdón pero… pic.twitter.com/SSK7GHM5wV — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) March 1, 2026

HABLÓ DE SU SOLICITUD POR EEUU

Por otra parte, Maduro Guerra se refirió a la solicitud que mantiene la Justicia de EEUU por su persona, al asegurar que es algo que carece de fundamento. «Yo estoy solicitado por los Estados Unidos sin base alguna sin ninguna base», alegó.

Sobre Nicolás Maduro, su padre, señaló que ha podido conversar con él, tal como lo afirmó hace varios días.

«He podido conversar con él. Sí hemos pedido conversar. Dios, la fe en Dios, nos ha permitido (sacar) la fuerza suficiente para salir a la calle todos los días. Nos dijo que él está sereno y fuerte. Él nos dijo: ‘Estoy tranquilo, porque Dios me salvó la vida el 3 de enero'», acotó.

Ante la pregunta de si se irá del país, comentó que no tiene planes de abandonar Venezuela. «Siempre (se va a quedar). Aquí estoy, aquí estamos y aquí seguimos. Yo no nací con mi papá presidente. Y yo me quedo aquí luchando por mis ideas», acotó Nicolás Maduro Guerra.