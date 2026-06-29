¿Grietas en tu casa tras los terremotos? Esto dijo un experto sobre lo que tienes que hacer

Francisco Garcés, profesor de ingeniería estructural sismo resistente, ofreció un balance sobre lo que deben hacer las personas en el caso de que encuentren grietas en sus casas tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

«Es normal en este caso que algunos edificios, estructuras, hayan sufrido grietas en sus paredes. Esto no significa que la edificación esté comprometida y signifique un peligro. A lo mejor las personas tienen temor porque ven una grieta en la pared y creen que hay un daño importante. Para esto tiene que venir el experto a evaluar y establecer si representa un peligro o no», indicó el también encargado de la comisión presidencial para la evaluación de habitabilidad de las viviendas.

«Si una estructura está muy débil y viene la réplica, la estructura puede afectarse de manera importante. Por esto se debe establecer el tipo de daño que tiene la estructura. Hay que tener la evaluación de la situación que tiene la estructura. Una cosa es un agrietamiento y otra una pared suelta. Hay daños que son reparables y otros que no son tan reparables», asentó en una entrevista para VTV.

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En este sentido, señaló que se están formando equipos de expertos para evaluar este tipo de estructuras.

«Estamos en un momento en el que van a haber réplicas. Si sucede un sismo nosotros tenemos que ubicar, en qué lugar voy a resguardarme. Yo sé que tengo que alejarme de cosas que me puedan caer encima, los vidrios y de cosas que se puedan caer. También hay personas que tienen sus camas y detrás tienen un crucifijo grande, una pintura, a lo mejor unos libros, y eso puede hacer que en los sismos estos se caigan, me golpeen e incluso me hagan daños mayores», comentó.