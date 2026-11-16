Venezuela

«¿Dónde están los salarios que nos iban a pagar?»: Gremios del sector salud y educación tomaron las calles en medio del paro

Angel David Quintero
Angel David Quintero
7 Min de Lectura
paro

Gremios de educación y salud acataron este lunes el llamado a paro nacional por 12 horas para exigirle mejores reivindicaciones laborales al gobierno de Delcy Rodríguez.

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Este paro dio inicio después de que llegara el primero de dos pagos que recibirán los trabajadores como aguinaldo.

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Los trabajadores de la administración pública reportaron que les dieron 67.500 bolívares, equivalentes a aproximadamente 74 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Ante esta situación trabajadores de los gremios de salud y educación salieron a las calles para exigir mejores reivindicaciones salariales en el marco del paro nacional que convocaron para este lunes.

Una de las concentraciones masivas se llevó a cabo en las adyacencias del Ministerio de Finanzas en el centro de Caracas, donde también se hicieron presentes los equipos antimotines.

«Estamos exigiendo que los recursos económicos que ingresen al país, sean también destinados para la clase trabajadora del sector docente», indicaron representantes del magisterio, quienes exigen un bono de $2.000.

En la Universidad Simón Bolívar (USB) el paro de actividades se cumplió de forma «absoluta», de acuerdo con reportes de miembros de la APUSB.

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El dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, destacó que, pese al llamado a paro, en Caracas se mantienen activos los servicios de emergencia pediátrica y de adultos, así como la atención a adultos mayores.

Asimismo, reprochó el monto depositado por el gobierno a los trabajadores de la administración pública. «Eso sencillamente es reírse de la clase trabajadora. Ni siquiera alcanza para una semana de comida».

Por su parte, Eduardo Sánchez, dirigente sindical, destacó el cumplimiento del paro en la UCV. «La universidad está, todas las facultades están cerradas. Aquí hay cero tolerancia, cero trabajo».

Sánchez anunció nuevas acciones de protesta y llamó a las centrales sindicales a retirarse de la mesa de negociación. «El paro y las luchas apenas están comenzando», advirtió.

En esta línea, manifestantes trancaron la autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de la Universidad Central de Venezuela en sentido este.

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La propuesta de más peso consiste en que los cuatro meses de aguinaldos se calculen sobre la base de un ingreso integral mensual de 240 dólares, lo que representaría un pago total de 960 dólares por trabajador.

LA FMV NO SE SUMÓ AL PARO 

Aunque las organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud acataron el paro, la Federación Médica Venezolana (FMV) anunció que no participará institucionalmente en la paralización.

El organismo señaló que no los consultaron para el paro. No obstante, ratificaron su acompañamiento a la exigencia de mejoras socioeconómicas, contratación colectiva, dotación de los centros hospitalarios y protección de los profesionales jubilados.

EL LLAMADO DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA 

Por otra parte, la presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, afirmó que se sumarán a esta gran convocatoria en exigencia a sus derechos laborales y condiciones óptimas de trabajo.

«¿Qué es lo histórico de este día? Es que perdimos la paciencia En el caso de salud, nosotros tenemos un déficit del 60 % del personal que se ha ido. Hoy hemos decidido sumarnos a esta gran convocatoria, por supuesto, haciéndole un llamado a todo el personal que nos organicemos de manera que las unidades de emergencia no queden solas, no se obstruya el paso hacia los centros de salud, y por supuesto, que documenten cualquier tipo de agresión», dijo al programa A Tiempo de Unión Radio.

La paralización fue acordada en una asamblea intersectorial de los gremios de salud, magisterio y universitarios y estará vigente desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche de este lunes.

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