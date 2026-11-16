Empresa catarí espera concretar operaciones en dos campos petroleros de Venezuela y estas son las condiciones

UCC Oil and Gas Holding LL, empresa catarí de energía, estaría negociando las operaciones de dos campos petroleros en el estado Monagas, según información manejada por la agencia Bloomberg.

El negocio buscaría ampliar la presencia de la compañía árabe en el país, coincidiendo con la visita que hizo este fin de semana Delcy Rodríguez a Catar.

Según fuentes de la agencia, la empresa espera operar los campos de El Furrial y Jusepín, ubicados en el norte de la mencionada entidad oriental. También se aclara que otras compañías como Shell tienen proyectos a desarrollar este año en los campos petroleros ubicados en Monagas.

Bloomberg detalló que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. se está asociando con UCC Oil and Gas Holding LL, especialmente en El Furrial, donde tiene previsto realizar una “inversión significativa” en infraestructura.

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De concretarse el acuerdo, la empresa tendría acceso a uno de los activos petroleros convencionales más valiosos de Pdvsa. De hecho, este campo era el más productivo de Venezuela y tiene miles de millones de barriles de crudo certificados, en el subsuelo.

Igualmente, destacó que esta empresa árabe ha firmado convenios energéticos en países como Siria y Libia.

Por último, es importante recordar que, en agosto de este año, UCC Oil and Gas Holding LL informó que tendría una sociedad en el campo de gas costa afuera “Loran”, el cual se extiende a ambos lados de la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago.