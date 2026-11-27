El gremio periodístico manifestó su apoyo a la próxima derogación de la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el Bloqueo, que establece severas penas para quienes apoyen o promuevan las sanciones, y pidió que el trámite se dé a la brevedad.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) destacó el anuncio de Jorge Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional. En tal sentido, manifestó su deseo de que la derogación de la mencionada ley «ocurra en el corto plazo».

Aunque el CNP expresó su confianza en abolición de la ley, exhortó «a derogar otras leyes que igual han servido para criminalizar la libertad de expresión, el periodismo y la disidencia política», según una breve publicación en X (Twitter).

CNP confía que anuncio de derogación de la Ley Simón Bolivar hecho por pdte. de la AN,Jorge Rodriguez ocurra en el corto plazo y exhorta a derogar otras leyes que igual han servido para criminalizar la libertad de expresión, el periodismo y la disidencia política.

#Democracia — cnpven (@cnpven) November 26, 2026

De igual forma, la seccional de Caracas del CNP «valoró» el anuncio de la derogación de la ley. «Este instrumento es una amenaza directa contra medios y periodistas al criminalizar la cobertura de asuntos de interés público», acotó.

«Exigimos se concrete sin dilaciones. Reiteramos nuestra exigencia de derogar la Ley Contra el Odio: no basta con reformas parciales mientras persistan instrumentos que vulneran la Constitución», añadió.

SNTP SOBRE LA LEY

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) también se pronunció sobre las declaraciones de Rodríguez. En una publicación en X, manifestó que esperan que «este anuncio se ejecute a la brevedad».

«Asimismo, pedimos que esta misma consideración sea aplicada a otras normas como la Ley contra el Odio, un instrumento que, de mantenerse vigente, representa un riesgo para la disidencia y el activismo social venezolano», acotó el SNTP.

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#AHORA | El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este #26Nov que el Parlamento iniciará los trámites necesarios para concretar la derogación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de Venezuela. Aseguró a los medios que este martes próximo se iniciarán los procesos legales necesarios para hacer efectiva la desaplicación de esta norma que, tal como se ha denunciado desde el SNTP, restringe la libertad editorial y el derecho de la ciudadanía a estar informada. La Ley Simón Bolívar, en su artículo 21, prevé multas para los medios y la revocatoria de concesiones de radio y televisión por difundir mensajes que las autoridades interpreten como promoción de sanciones internacionales. Esa amplitud expone a los medios a sanciones por publicar una entrevista, reproducir una declaración o informar sobre un asunto de interés público, sin que la ley establezca una protección expresa para la labor periodística. Desde el SNTP esperamos que este anuncio se ejecute a la brevedad. Así mismo, pedimos que esta misma consideración sea aplicada a otras normas como la Ley contra el Odio, un instrumento que, de mantenerse vigente, representa un riesgo para la disidencia y el activismo social venezolano. — SNTP (@sntpvenezuela) November 26, 2026

El Sindicato también alertó que la Ley Simón Bolívar «restringe la libertad editorial y el derecho de la ciudadanía a estar informada». Además, incluía penas a medios por «difundir mensajes que las autoridades interpreten como promoción de sanciones».

La ley fue aprobada el 29 de noviembre de 2024. Establece penas de prisión (25 a 30 años), inhabilitaciones vitalicias y extinción de dominio, entre otras medidas, contra quienes apoyen o promuevan sanciones u otras acciones semejantes contra el país.