Gremio de profesores universitarios tildó de «discriminatorio y ruin» el pago de bono vacacional y realizaron esta exigencia

La Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechazó mediante un comunicado el pago del bono vacacional para el sector. Calificó e pago como “una discriminación” y “una ruindad”, por parte del Ejecutivo.

El gremio denunció la discriminación y segregación laboral, puesto que cuestionó el fraccionamiento del pago.

En el escrito criticaron que el personal administrativo, obrero y docente activo cobró primero (el 10 de julio). Mientras que los jubilados y pensionados fueron relegados a cobrar hasta el 25 de julio.

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Asimismo, denunciaron la violación de los derechos laborales. En este sentido, argumentó que este bono de aproximadamente 65 dólares, «destruye las convenciones colectivas».

Legalmente, el bono debe calcularse según el salario integral de cada trabajador y sus años de servicio, por lo que un monto fijo viola la progresividad de los derechos laborales.

EXIGIERON RESPETO A SUS DERECHOS LABORALES

En este sentido, exigieron el respeto a «todos sus derechos de la seguridad social derivados de una vida de trabajo al servicio del Estado y la sociedad venezolana» por lo que calificaron la medida como un intento de asfixiar la capacidad de compra del sector universitario.

Como ejemplo señalaron que el monto otorgado apenas cubre una fracción mínima de la Canasta Básica Alimentaria.

El documento también exige que se respeten los acuerdos previos con el sector, como los contratos colectivos que han sido dejados de lado durante los últimos años por el Ejecutivo venezolano.