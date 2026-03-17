Maestros se declararon en «emergencia sindical» ante la falta de respuestas del Ministerio, esto dijeron sobre Héctor Rodríguez

El gremio de educación se declaró este martes en «emergencia sindical» ante la falta de respuestas de los organismos competentes ante la exigencia de un salario digno para los educadores.

«Las Federaciones Sindicales Signatarias del Movimiento Magisterial dejan constancia ante el Magisterio Nacional que, hasta la presente fecha, no hemos recibido respuesta formal al documento consignado ante la presidenta encargada de la República, así como ante los Ministerios para la Educación y para el Proceso Social de Trabajo, mediante el cual se expone la grave crisis que enfrenta el sector educativo venezolano», indicó el gremio en un comunicado.

«Dicha situación afecta de manera directa a federaciones, sindicatos, directivos, trabajadores del sector educativo, quienes han venido siendo objeto de constantes atropellos y vulneraciones de sus derechos y beneficios laborales, consagrados tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en la Convención Colectiva Única y Unitaria del sector educativo», añadió.

Ante el silencio administrativo por parte del Ejecutivo Nacional y de los entes competentes, precisaron que acordaron abrir formalmente «una etapa pre-conflictiva, en el marco del ejercicio legítimo de la libertad sindical y de los mecanismos establecidos en la Convención Colectiva vigente».

#17deMarzo | 📢 Comunicado Público de las Organizaciones Sindicales del Magisterio Venezolano. pic.twitter.com/DQJ53LQsXV — FVMaestros (@fevemaestros) March 17, 2026

¿QUÉ IMPLICA LA ETAPA PRE-CONFLICTIVA?

El texto expone que pondrán en marcha cinco acciones sindicales:

Convocar y mantener Asambleas, cada vez que sean convocados en todos los estados del país, amparados en la Cláusula 81 de la Convención Colectiva, con el propósito de informar al Magisterio sobre los avances, discusiones y decisiones emanadas de las reuniones nacionales y regionales. Declarar al Ministro del Poder Popular para la Educación como enemigo del Magisterio Venezolano, en virtud de las políticas y acciones que han vulnerado los derechos laborales, sociales y profesionales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Exigir, en cada estado, municipio e institución educativa del país, la renuncia del Ministro del Poder Popular para la Educación, como medida necesaria para restablecer el respeto institucional hacia el sector educativo. Declararnos en Emergencia Sindical, ante la grave situación económica, laboral y social que atraviesa el Magisterio venezolano. En el marco de la Cláusula 80 de la Convención Colectiva en concordancia con el artículo N° 393 de la LOTTT, realizar visitas a los centros de trabajo previa notificación al representante del Mppe en el centro de trabajo, con el objeto de informar a las trabajadoras y trabajadores sobre los acuerdos alcanzados en las Asambleas Nacionales, Regionales y demás espacios de articulación sindical.

El texto lo firmaron los presidentes de las Federaciones Nacionales del Magisterio Venezolano: Hugo Díaz (FETRAENSEÑANZA); Carmen Teresa Márquez (FVM); Euribiades Verdú (FENAPRODO-CPV); Ángel Marín (FEV); Falime Hernández (FETRASINED); Gualberto Mass y Rubi (FETRAMAGISTERIO); Carmen Aguirreche (FESLEV-CLEV), Pedro Morantes (FENATEV) y Gilberto López (Coordinador).

Asimismo, reiteraron que, a pesar de la actitud asumida por el Gobierno Nacional, «seguimos creyendo firmemente en el diálogo social como método fundamental para la resolución de los conflictos laborales, siempre que este se desarrolle en condiciones de respeto, reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación».

«En consecuencia, exhortamos al Ejecutivo Nacional a abrir de manera inmediata canales reales de diálogo y negociación, que permitan atender las justas demandas del Magisterio venezolano», concluyó.