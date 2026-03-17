CNP denuncia el plan del Gobierno para graduar a «falsos periodistas» a través del Programa Nacional de Formación

El Colegio Nacional de Periodistas alertó este martes sobre la pretensión del Gobierno de graduar a «falsos periodistas» a través del Programa Nacional de Formación (PNF).

«Se trata de un plan de acreditación exprés que busca sustituir la academia por el activismo político», indicó.

#17Mar #DENUNCIA | El @CNPCaracas alerta sobre la pretensión del Gobierno de graduar a «falsos periodistas» a través de los PNF. «Se trata de un plan de acreditación exprés que busca sustituir la academia por el activismo político». 🧵👇 pic.twitter.com/owoyNIUpFQ — CNP Caracas (@CNPCaracas) March 17, 2026

Asimismo, el CNP se preguntó: «¿Periodismo empírico? No. Así como no aceptamos médicos o abogados sin paso por la facultad, el periodismo —garante de la verdad social— exige formación universitaria integral».

«Acreditar saberes por ‘oficio’ es un fraude a la fe pública y un riesgo para la ciudadanía», comentó en sus redes.

LO QUE DICE EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS

El Colegio Nacional de Periodistas sostuvo que mientras proponen «mesas de diálogo», la realidad los contradice.

«Más de 50 portales bloqueados. 17 trabajadores de la prensa con medidas cautelares. Creación de títulos paralelos para evadir la Ley de Ejercicio del Periodismo», señaló.