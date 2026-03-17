Venezuela

CNP denuncia el plan del Gobierno para graduar a «falsos periodistas» a través del Programa Nacional de Formación

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
PERIODISTAS 

El Colegio Nacional de Periodistas alertó este martes sobre la pretensión del Gobierno de graduar a «falsos periodistas» a través del Programa Nacional de Formación (PNF).

Contents

«Se trata de un plan de acreditación exprés que busca sustituir la academia por el activismo político», indicó.

Leer Más

fiscal
Arrestan a fiscal en Apure por divulgar información confidencial y «permitir evasión de investigados por desestabilización»
Le dieron 21 años de cárcel a exfutbolista venezolano, lo declararon culpable de violar a su exnovia
Ventas navideñas caen según un economista: «No tiene el efecto multiplicador del pasado»

Asimismo, el CNP se preguntó: «¿Periodismo empírico? No. Así como no aceptamos médicos o abogados sin paso por la facultad, el periodismo —garante de la verdad social— exige formación universitaria integral».

«Acreditar saberes por ‘oficio’ es un fraude a la fe pública y un riesgo para la ciudadanía», comentó en sus redes.

LO QUE DICE EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS 

El Colegio Nacional de Periodistas sostuvo que mientras proponen «mesas de diálogo», la realidad los contradice.

LEA TAMBIÉN: «DEJEN TRABAJAR A QUIEN QUIERA TRABAJAR»: DELCY RODRÍGUEZ RECHAZÓ EL PARO DE TRANSPORTE EN CARACAS

«Más de 50 portales bloqueados. 17 trabajadores de la prensa con medidas cautelares. Creación de títulos paralelos para evadir la Ley de Ejercicio del Periodismo», señaló.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Pdvsa habría designado a Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo y sus filiales en EEUU
Venezuela
hombre
Hombre cayó desde viaducto en la autopista Caracas-La Guaira, esto revelaron los bomberos
Sucesos
Marco Rubio considera que los cambios anunciados por Cuba no son «suficientemente drásticos»
EEUU