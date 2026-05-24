Gremio alertó que el 60% de la siembra de arroz nacional está «comprometido»: Este sería el motivo

Los constantes cortes eléctricos en el país han comprometido seriamente el desarrollo del 60% del área de siembra nacional de arroz, advirtió el presidente de la Federación Venezolana de Arroz (Fevearroz), José Luis Pérez, quien señaló que el riego de este rubro depende directamente de motores eléctricos conectados a sistemas de bombeo de pozos profundos y aguas superficiales.

Esta crisis energética golpea con severidad el inicio del ciclo de siembra de invierno 2026. En su denuncia, las recurrentes interrupciones semanales del servicio eléctrico implican «riesgos extremos para el cultivo en momentos donde es vital inundar los campos».

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El dirigente agropecuario reconoció que desde el gremio temen a pérdidas mayores si la situación eléctrica no se estabiliza pronto.

Igualmente, detalló la vulnerabilidad tecnológica del sector frente a la falta de energía eléctrica en esta época específica del año. «En el sector arroz tenemos como el 60% del área regada con uso de motores eléctricos, sobre todo ahorita en la época de invierno, donde no están en actividad los sistemas de riego de los embalses», explicó.

DESPLOME DE LA SIEMBRA

Los productores de Portuguesa, Barinas y Cojedes, las principales zonas arroceras del país, proyectaron inicialmente una intención de siembra de 62 mil hectáreas. No obstante, los problemas de energía y el clima ralentizaron los trabajos en el campo, por lo que las labores registraron un fuerte retraso con apenas un 20% del área ejecutada.

El representante de Fevearroz señaló al medio Minuta Agropecuaria que los factores climáticos también juegan un rol crítico en este escenario.

«El ciclo prácticamente está iniciando; vamos un poco retrasados porque también las lluvias nos han obligado a muchos de nosotros a esperar que las condiciones del suelo estén óptimas, lo que se llama capacidad de campo, para que la germinación de la semilla sea rápida», concluyó Pérez.