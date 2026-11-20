El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta alimentaria familiar alcanzó en el mes de octubre un costo de 744,55 dólares, según la tasa de 880 bolívares por dólar que estaba vigente cuando se hizo el informe.

Esta canasta está compuesta por 60 productos y está enfocada para una familia de cinco integrantes. El organismo, precisó que esta cifra representa un incremento del 3,7% con respecto a la del mes de septiembre en cuanto a bolívares, debido al efecto de la devaluación de la moneda.

No obstante, si se lleva a dólares representa una disminución de su valor en 2.2%, si se compara con los 761,35 dólares que costaba el mes pasado.

En cuanto a las cifras que ha dejado el 2026, Cendas señaló que ha habido un aumento en bolívares de la canasta básica familiar de 250,16%, así como un incremento en divisas de 7,43%, equivalente a 51,55 dólares.

En esta línea, indicaron que en los últimos 12 meses el costo de la alimentación registró una subida de 366,6% en bolívares (Bs. 514.784,19) y un alza de 6,0% en dólares ($42,46).

Para octubre de 2026, la canasta básica familiar según el Cendas-FVM registró alza en ocho de 11 grupos, siendo las raíces y tubérculos, junto a cereales, pescados y mariscos, los que más tuvieron un aumento en el costo, mientras que el azúcar, la sal, la mayonesa y las salsas bajaron de precio.

PRODUCTOS QUE BAJARON DE PRECIO ESTE MES

Azúcar y sal (-3,66%)

Salsa y mayonesa (-1,39%)

Café (-1,19%).

PRODUCTOS QUE SUBIERON DE PRECIO