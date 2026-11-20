Las delegaciones del Gobierno venezolano y de la oposición extenderán por unos días más la cuarta ronda de diálogo para continuar trabajando en las mesas técnicas de garantías políticas, libertad de expresión, oro, fortalecimiento de la democracia y seguimiento de acuerdos, informaron este viernes a EFE fuentes relacionadas con estas negociaciones.

En principio, estaba previsto que el cuarto ciclo culminara este viernes. Sin embargo, ante el volumen de trabajo pendiente las delegaciones decidieron la noche del jueves extender la ronda. Así lo indicaron las mismas fuentes sin precisar la fecha de cierre.

Los delegados de cada parte, encabezados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y por la exdiputada Dinorah Figuera del lado de la oposición, han tenido sus encuentros en un hotel ubicado en una zona céntrica de Caracas, a puerta cerrada.

Las conversaciones empezaron formalmente en agosto como parte del plan de transición de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en enero, y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

Durante la última semana los delegados opositores han tenido encuentros con representantes de pueblos indígenas para abordar problemas en sus comunidades. Así como con expertos petroleros para exigir al Gobierno que haya transparencia en los acuerdos de explotación de crudo con otros países.

EL DIÁLOGO EN VENEZUELA

Hasta la fecha las partes han avanzado en la renovación de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así como el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, entre ellos la Agencia EFE, aunque todavía quedan portales por desbloquear.

Asimismo, han acordado la revisión de leyes que han sido usadas para inhabilitar políticos. También la ley del Financiamiento al Terrorismo, un delito que suele ser imputado a manifestantes.

También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra. Esta es una de las principales demandas del Gobierno aunque todavía sin concretar.

Se espera que el diálogo conduzca a una eventual convocatoria a elecciones presidenciales.

El Gobierno de EEUU espera que, una vez sea renovado el Consejo Nacional Electoral (CNE), Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia. En ese sentido se abra un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

Con información de EFE