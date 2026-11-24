El gobierno y oposición venezolana prevén iniciar el quinto ciclo de diálogo el próximo 10 de diciembre para seguir construyendo la hoja de ruta de la reinstitucionalización y la eventual convocatoria a elecciones presidenciales, dijo este martes a EFE la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

«El 10 de diciembre vamos a estar reencontrándonos nuevamente», informó Figuera al ser consultada sobre inicio del nuevo ciclo.

Las delegaciones culminaron el lunes la cuarta ronda de conversaciones después de diez días de conversaciones presenciales en Caracas.

Las partes avanzaron en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la solicitud del desbloqueo del Oro en el Banco de Inglaterra, el levantamiento de restricciones a medios, principalmente digitales.



En el receso entre ciclos, las partes se quedan trabajando en mesas técnicas de manera presencial o virtual, debido a que varios de los miembros de la mesa, principalmente los opositores, residen en el exterior, luego de años de «persecución» política, según sus denuncias.

«Nos reunimos a diario (…) sabemos la responsabilidad histórica que tenemos y que la gente está esperando», indicó Figuera.

La dirigente no tiene claro por cuántos ciclos más se pueden extender las negociaciones, pero espera que «sean lo menos posible».

Las conversaciones iniciaron bajo el impulso de Estados Unidos en el marco de su plan de transición y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado.

Con información EFE