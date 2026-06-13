Gobierno venezolano confirmó muerte del ‘Niño Guerrero’ tras «operativo conjunto» con EEUU

El Gobierno de Venezuela confirmó la noche del viernes la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua, luego de una «operación conjunta» con las autoridades de Estados Unidos en el estado Bolívar, donde desarticularon varias estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona.

El Ministerio de Comunicación e Información publicó un comunicado en X (Twitter). En este, detallaron que el despliegue incluyó enfrentamientos armados con integrantes de estos grupos delictivos. La administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que el operativo contó con apoyo tecnológico especializado y se basó en mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia bilateral.

«Venezuela informa que, en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar, se desarticularon estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona», reza el texto oficial.

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