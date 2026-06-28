Gobierno se pronunció sobre denuncias en redes sociales sobre la entrega de menores rescatados a «desconocidos»

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), desmintió las denuncias realizadas por usuarios de las redes sociales referentes al destino que tendrían los menores rescatados tras quedar atrapados bajo los escombros del fuerte sismo del miércoles 24 de junio, y aseguró que «bajo ninguna circunstancia» son entregados a personas desconocidas.

El ente señaló, a través de un comunicado, que trabajan coordinadamente con las demás instituciones competentes para garantizar «el bienestar físico y mental de los niños víctimas de los eventos sísmicos».

Asimismo, recalcó que ningún menor rescatado está «desasistido» en centros de salud o refugios dispuestos para la atención de las víctimas, a la par que indicaron que trabajan para lograr la reunificación de las familias.

«La reunificación familiar se realiza única y exclusivamente con sus padres, madres o representantes legales, previo a un riguroso proceso de verificación una vez efectuado la verificación de identidad y filiación legal», precisaron en la misiva.

Por último, reafirmaron su «compromiso inquebrantable» con el cuidado de los niños, motivo por el cual laboran incansablemente para lograr su regreso seguro a sus seres queridos.

TSJ DETALLÓ LOS PUNTOS HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES RESCATADOS

Por su parte el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado, para dar a conocer las acciones desplegadas para atender a las víctimas menores de edad rescatadas luego de los devastadores terremotos que azotaron al país.

En este sentido, señaló que los puntos principales de atención en Caracas estarían ubicados en: el parque del Oeste Alí Primera, la plaza O’Leary, el parque del Este Generalísimo Francisco de Miranda y el Coliseo de La Urbina, en Petare.

Además de estos puntos, se encontrarían brindando atención directa en hospitales y demás centros habilitados para los infantes y jóvenes.