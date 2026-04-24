VIRAL: Las impactantes imágenes del autobús que ‘voló en pedazos’ durante atentado contra Ejército de Colombia

Una explosión estremeció este viernes, 24 de abril, al sur de Cali (Colombia), donde un bus escolar quedó envuelto en llamas tras un atentado —con un vehículo cargado con explosivos— contra el Cantón Militar Pichincha, sin dejar víctimas fatales, pero sí daños en viviendas y al menos dos mujeres heridas, según reportes preliminares.

De acuerdo con el reporte, citado por el diario El Tiempo, las mujeres heridas son Mónica Bautista, de 42 años de edad y oriunda de Cali. Los agentes indicaron que presenta aturdimientos producto de la explosión.

La segunda víctima es Miriam Gómez, de 52 años, quien tiene impactos y esquirlas leves en su cuerpo debido al ataque.

En tanto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ya elaboró un primer reporte por el ataque.

Las hipótesis preliminares llevan a que fueron miembros de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con fuerte presencia criminal en el sur del Valle y en el norte del Cauca.

La Tercera División del Ejército también hizo un reporte de lo sucedido: «En cercanías al cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos».

Precisaron, que el ataque se registró las 10:00 de la mañana, cuando desde una buseta fueron lanzados cinco cilindros acondicionados con explosivos.

Lo que se detalló, es que tres cayeron adentro de la unidad militar y uno en el exterior. «Aunque los cilindros no detonaron, un vehículo tipo buseta, desde el cual presuntamente fueron lanzados, se incendió durante el hecho. Al momento se registran dos mujeres lesionadas», dice el informe elaborado por el CTI.

#ATENCIÓN | En este video se puede ver el momento exacto del atentado con explosivos registrado esta mañana en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en Cali, el cual ha sido atribuido preliminarmente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. ▶️ pic.twitter.com/I1EomzIJNC — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 24, 2026

«ATENTADO TERRORISTA»

Minutos más tarde, el Ejército confirmó que se trató de un atentado terrorista.

«En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos. Unidades del Ejército Nacional mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector. En este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil», reza parte del comunicado.

Asimismo, advirtieron que la onda expansiva se propagó por buena parte del sur de Cali, causando daños directos en viviendas y edificaciones próximas al muro perimetral de la unidad militar.

«El vehículo fue activado en un punto donde la onda expansiva alcanzó áreas residenciales, causando la destrucción de vidrios, fachadas y afectando la integridad de las familias que habitan el sector», señaló el Ejército.

En consecuencia, el cantón militar ha entrado en estado de Acuartelamiento de Primer Grado. Igualmente, se han cerrado las vías principales aledañas para permitir el trabajo de los técnicos antiexplosivos.

SEGUNDO ATAQUE CONTRA EL BATALLÓN

Según datos proporcionados por Semana, este es el segundo ataque contra el batallón en los últimos dos meses y se suma a una escalada violenta que ha golpeado a Cali y al suroccidente del país en los últimos tres años, en los que se registraron múltiples atentados contra estaciones de Policía, la Base Aérea y unidades militares.

Según informes de seguridad, estas acciones estarían relacionadas con estructuras de las disidencias de Iván Mordisco. Particularmente, el frente Jaime Martínez, que opera desde las montañas de Jamundí y mantiene una presencia armada que ha impuesto controles ilegales y ordenado secuestros, asesinatos y ataques en la región.