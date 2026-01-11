Gobierno reaccionó a lo que dijo Trump sobre el envío de petróleo venezolano a Cuba

Venezuela reafirmó este domingo su relación «histórica» con la República de Cuba, luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara que ya las autoridades de La Habana no recibirían dinero ni suministro de petróleo del Gobierno ahora presidido por Delcy Rodríguez.

En un comunicado emitido por la cancillería venezolana destacaron que dichas relaciones se fundamentan en «la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional», así como en el «libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional».

«La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad», agregó la misiva.

De esta manera, reafirmaron que «las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos».

Por último, indicaron «que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza».

¿QUÉ DIJO TRUMP?

El mandatario estadounidense usó sus redes sociales para realizar la advertencia a las autoridades de la isla antillana, tras asegurar que Cuba vivió del crudo venezolano «por años» a cambio de servicios de seguridad.

En su mensaje publicado en su cuenta en Truth Social, el mandatario exhortó a que ambos países hagan un trato antes de que «sea demasiado tarde».

«Cuba vivió, durante muchos años, con grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero no más!», indicó Trump.

Asimismo, dijo que la mayoría de esos cubanos están «muertos por el ataque de la semana pasada en los Estados Unidos». Al mismo tiempo, aclaró que Venezuela ya no necesita protección de «los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años».

«Venezuela ahora tiene los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡Con diferencia!), para protegerlos, y nosotros los protegeremos», sentenció el mandatario norteamericano.