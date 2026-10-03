Gobierno ratificó rechazo al Laudo Arbitral de 1899 y reafirmó «sus derechos históricos» sobre el Esequibo

A través de un comunicado, difundido por el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González, Venezuela ratificó su rechazo al Laudo Arbitral de París de 1899.

En este sentido, el Gobierno reafirmó «sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba». Reafirmó «la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial» con la República Cooperativa de Guyana.

El comunicado recuerda que “a 127 años de aquel artificio, viciado de nulidad desde sus orígenes, Venezuela ratifica sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba”. También ratificó “la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial, a través de un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable”.

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“Venezuela reitera su invitación al diálogo directo con la República Cooperativa de Guyana”, agregó la misiva.

Finaliza el escrito afirmando que el entendimiento es el “único camino para sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión en la región”.

Recientemente, en la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, las representaciones de Venezuela y Guyana se refirieron al diferendo limítrofe.

Delcy Rodríguez ratificó que la única vía para resolver el conflicto es el diálogo, mientras que Irfaan Ali aseveró insistió en que Venezuela debe acatar el fallo la Corte Internacional de Justicia.