Canciller Félix Plasencia respondió a gobierno de Guyana sobre disputa por el Esequibo

El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó su posición de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir la controversia territorial que mantiene con Guyana por el Esequibo.

La declaración fue realizada este viernes, 25 de septiembre, por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, quien sostuvo que no se acatará ninguna decisión que emane de la CIJ sobre el diferendo territorial.

«Venezuela ratifica su histórica posición de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba», escribió Plasencia en sus redes sociales.

«Venezuela no acatará ninguna decisión que emane de esta Corte, en franca violación del Acuerdo de Ginebra de 1966. Solo la negociación bilateral será el espacio legítimo y legal para resolver esta controversia histórica», agregó.

POSICIÓN DE GUAYANA

En tanto, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, exhortó a Venezuela este jueves a cumplir el próximo fallo de la CIJ sobre la disputa fronteriza por la región del Esequibo «de acuerdo con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas».

«Aguardamos una nueva era de relaciones de vecindad en interés de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestros países y la estabilidad y prosperidad de nuestra región», afirmó Ali en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así respondió a Rodríguez, quien defendió un día antes ante la misma Asamblea General los «históricos derechos» de su país sobre el Esequibo y aseguró que los acuerdos que más perduran «son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos».

Venezuela ratifica su histórica posición de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para la dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Venezuela no acatará ninguna decisión que emane de esta Corte, en franca violación del… https://t.co/SPZ1nHfAA6 — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) September 25, 2026

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial en la CIJ es la única vía legítima para resolver la controversia por esta región de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en minerales y petróleo, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.

Según el mandatario guyanés, el Laudo Arbitral de París de 1899 determinó «la solución completa, perfecta y final» de la frontera, pero Venezuela defiende que se deben basar en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Ali también aseveró que su país «siempre ha impulsado la solución pacífica de la controversia» pese a haber padecido «provocaciones y agresiones repetidas y durante mucho tiempo».