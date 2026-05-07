Gobierno presentará plan de «recuperación y transformación» del Sistema Eléctrico

El gobierno nacional anunció este jueves la convocatoria para presentar el plan de «recuperación y transformación» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a la vez que informó de inversión en el sector.

La Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicio publicó un comunicado sobre el estado del SEN en sus redes sociales. En tal sentido, convocó a los sectores privado, industrial, académico y científico a conocer los planes para el sistema.

«A partir de mañana (viernes), se iniciará una convocatoria nacional con todos los sectores para presentar y poner en conocimiento al país del Plan de Recuperación y Transformación del SEN», indica el comunicado.

De acuerdo a las autoridades, este jueves se alcanzó la «cifra récord» de 15.579 megavatios. «Este registro supera los récords de casi una década, producto de las altas temperaturas que continúan y el crecimiento económico», acotó.

El gobierno también afirmó que «se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura» del SEN. Se busca «fortalecer a mediano y largo plazo la capacidad de generación» y brindar «respuesta efectiva a la demanda».

MINERÍA DIGITAL

Por otra pare, el gobierno insistió en la prohibición de la minería digital en todo el país para proteger las capacidades del SEN. «Quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad serán sancionados», añadió.

Este mismo jueves, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, afirmó que la minería de criptomonedas era una de las principales causas de la crisis eléctrica en la entidad, en donde los habitantes sufren varias horas de cortes eléctricos.

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Ante este escenario, Lacava ofreció una recompensa de 1.000 dólares por «cada denuncia certificada que conduzca al hallazgo de equipos operando ilegalmente» y recordó que no hay autorización para minar criptomonedas en Carabobo.

@lacava10oficial +58 416 728 0286 Este es el número de WhatsApp al q pueden hacer sus denuncias sobre máquinas de minado de criptomonedas y recibir sobre la información certificada y real una recompensa de 1.000 usd. Aqui nadie se rinde. Q viva Carabobo 🦇🦇🦇 ♬ sonido original – Rafael Lacava

Ciudadanos llevan varias semanas denunciando bajones eléctricos y apagones desde distintos sectores del país. El gobierno, mientras tanto, insiste en que se tomarán medidas para «actualizar y mejorar» el SEN.