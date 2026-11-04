Instalaron Consejo de Revisión de Credenciales que evaluará a los aspirantes a magistrados del TSJ

La mesa de diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional 2015 anunció la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados a cargos del Poder Judicial.

«Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y representantes de la Asamblea Nacional 2015, anuncian la instalación formal este martes, 3 de noviembre de 2026, del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al Tribunal Supremo de Justicia, Inspectoría General de Tribunales y Escuela Nacional de la Magistratura, como un órgano técnico asesor, cuya conformación quedó acordada en el segundo ciclo de conversaciones», indicaron en un comunicado conjunto Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.

La Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y representantes de la Asamblea Nacional 2015 anuncian la instalación formal este martes 3 de noviembre de 2026 del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al TSJ, Inspectoría General de Tribunales y Escuela Nacional de la Magistratura, como un órgano técnico asesor, cuya conformación fue acordada en el segundo ciclo de conversaciones. ¡Avanzamos hacia la reinstitucionalización! — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) November 4, 2026

«El objetivo de este consejo, compuesto por siete juristas de amplia trayectoria, es constatar que las postuladas y los postulados cumplan estrictamente con los requisitos formales establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el baremo de evaluación», añadieron.

Para finalizar, reconocieron a todos los que están participando en el proceso. «Las delegaciones agradecen a los expertos juristas que integran este cuerpo por su participación, con la certeza de que su dedicación reforzará el trabajo ya en marcha del Comité de Postulaciones Judiciales elegido constitucionalmente por la Asamblea Nacional».