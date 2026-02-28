Venezuela

Gobierno encargado dice que es «fake» suspensión de contratos petroleros y gasíferos aprobados por Maduro

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
"Constituye una provocación hostil": Gobierno de Maduro denunció "ejercicios militares" de Trinidad y Tobago coordinados por los EEUU
Foto: Wikipedia

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez negó este viernes que hayan suspendido contratos petroleros y gasíferos, en medio del acercamiento con Estados Unidos y las negociaciones con empresas del sector.

Contents

Agencias internacionales indicaron el jueves que el Ministerio de Hidrocarburos suspendió 19 contratos de producción compartida con empresas privadas. Se trataba, supuestamente, de acuerdos alcanzados durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Leer Más

El relato de una abuelita de 101 años que le hizo un favor a la santa Carmen Rendiles
EN VIDEO: El relato de una abuelita de 101 años que le hizo un favor a la santa Carmen Rendiles
Vibrio vulnificus: La bacteria carnívora que mató a cuatro bañistas en EEUU
Lo que se sabe del brutal asesinato del CEO de UnitedHealthcare y el misterioso mensaje hallado en las balas

Las autoridades venezolanas salieron del paso y negaron esta información en su cuenta de X (Twitter) Miraflores al Momento. «Fake» (falso en inglés), indica la publicación sobre una captura de la noticia de la agencia Reuters.


De acuerdo a la filtración, cuatro fuentes confirmaron la suspensión de los contratos. Igualmente, subrayan que esta medida no afectaría la producción de petróleo y gas en el país, mientras que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) avanza en ventas de crudo.

También aseguraban que el gobierno de Rodríguez y Estados Unidos iban a revisar los contratos de Venezuela. Asimismo, se verificarían las credenciales de algunas empresas vinculadas a los acuerdos.

RODRÍGUEZ BUSCA NUEVOS ACUERDOS

Tras su llegada a la Presidencia, Rodríguez ha avanzado en acuerdos energéticos con Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca busca facilitar la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos venezolano.

Rodríguez se reunió el jueves con directivos de la petrolera británica Shell para evaluar proyectos gasíferos en el país. El presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y el viceministro de Gas, Luis González, participaron en el encuentro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ABREN CONVOCATORIA A POSTULACIONES PARA FISCAL GENERAL Y DEFENSOR DEL PUEBLO, ESTAS SON LAS FECHAS

«El objetivo de esta reunión fue explorar nuevas oportunidades de inversión y explotación de yacimientos gasíferos en el país, el cual posee las mayores reservas de petróleo y la cuarta reserva de gas probada», detalló Venezolana de Televisión (VTV).

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez agradece «respeto» de Trump, pero insiste en que «ya cese el bloqueo»
Venezuela
VIDEO VIRAL: El dramático rescate de un perro que estuvo a punto de morir congelado
EEUU
EN VIDEO | Natalia Jiménez llegó a Caracas: «Estoy super contenta por volver»
Caraota Show