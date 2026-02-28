Gobierno encargado dice que es «fake» suspensión de contratos petroleros y gasíferos aprobados por Maduro

El gobierno encargado de Delcy Rodríguez negó este viernes que hayan suspendido contratos petroleros y gasíferos, en medio del acercamiento con Estados Unidos y las negociaciones con empresas del sector.

Agencias internacionales indicaron el jueves que el Ministerio de Hidrocarburos suspendió 19 contratos de producción compartida con empresas privadas. Se trataba, supuestamente, de acuerdos alcanzados durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas salieron del paso y negaron esta información en su cuenta de X (Twitter) Miraflores al Momento. «Fake» (falso en inglés), indica la publicación sobre una captura de la noticia de la agencia Reuters.



De acuerdo a la filtración, cuatro fuentes confirmaron la suspensión de los contratos. Igualmente, subrayan que esta medida no afectaría la producción de petróleo y gas en el país, mientras que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) avanza en ventas de crudo.

También aseguraban que el gobierno de Rodríguez y Estados Unidos iban a revisar los contratos de Venezuela. Asimismo, se verificarían las credenciales de algunas empresas vinculadas a los acuerdos.

RODRÍGUEZ BUSCA NUEVOS ACUERDOS

Tras su llegada a la Presidencia, Rodríguez ha avanzado en acuerdos energéticos con Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca busca facilitar la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos venezolano.

Rodríguez se reunió el jueves con directivos de la petrolera británica Shell para evaluar proyectos gasíferos en el país. El presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y el viceministro de Gas, Luis González, participaron en el encuentro.

«El objetivo de esta reunión fue explorar nuevas oportunidades de inversión y explotación de yacimientos gasíferos en el país, el cual posee las mayores reservas de petróleo y la cuarta reserva de gas probada», detalló Venezolana de Televisión (VTV).