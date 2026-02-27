Abren convocatoria a postulaciones para fiscal general y defensor del pueblo, estas son las fechas

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité preliminar de postulaciones para el Poder Ciudadano, anunció este viernes el inicio del proceso de candidaturas para el cargo de fiscal general y defensor del pueblo.

Junto a los demás integrantes del comité, Alessandrello confirmó la instalación de la comisión para elegir a los nuevos integrantes del Poder Ciudadano. Además, brindó detalles sobre el proceso de postulaciones.

«En el trabajo que realizamos en la tarde del día de hoy. Nombramos a la directiva del comité y elaboramos el reglamento de funcionamiento, el cronograma de trabajo y la convocatoria de postulaciones», detalló Alessandrello desde el Palacio Legislativo.

El proceso de postulaciones comenzará el próximo lunes, 2 de marzo. Alessandrello subrayó que se extenderá durante toda esa semana y concluirá el lunes, 9 de este mismo mes.

ALESSANDRELLO INVITA A LA CIUDADANÍA

Ahora que se abrió el proceso de postulaciones, cualquier ciudadano podrá presentar su candidatura para los dos cargos a disposición. Luego el comité seleccionará, respectivamente, al nuevo fiscal general y al defensor del pueblo.

«Aprovecho para convocar e invitar a todos los ciudadanos que estén interesados en ocupar estos cargos (…) (a participar) en el proceso de postulaciones», explicó Alessandrello a las afueras del Palacio Federal Legislativo.

Alessandrello precisó que a partir del lunes se van a presentar todos los requisitos para ocupar estos cargos. La información será publicada en «en tres diarios de circulación nacional» y en las redes de la Asamblea Nacional.

Este proceso fue abierto luego de que Tarek William Saab renunció como fiscal general, siendo sustituido por Larry Devoe de forma temporal. También Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, puso su cargo a la orden.