Venezuela

Abren convocatoria a postulaciones para fiscal general y defensor del pueblo, estas son las fechas

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité preliminar de postulaciones para el Poder Ciudadano, anunció este viernes el inicio del proceso de candidaturas para el cargo de fiscal general y defensor del pueblo.

Contents

Junto a los demás integrantes del comité, Alessandrello confirmó la instalación de la comisión para elegir a los nuevos integrantes del Poder Ciudadano. Además, brindó detalles sobre el proceso de postulaciones.

Leer Más

Denuncian intoxicación masiva de funcionarios de la PNB en Monagas tras el encuentro entre La Vinotinto y Bolivia
Familia de Paraqueima pide conocer su paradero: Exigimos que se respete su integridad
Maestros exigen mejores salarios en su día, este fue el mensaje de Delcy Rodríguez

«En el trabajo que realizamos en la tarde del día de hoy. Nombramos a la directiva del comité y elaboramos el reglamento de funcionamiento, el cronograma de trabajo y la convocatoria de postulaciones», detalló Alessandrello desde el Palacio Legislativo.

El proceso de postulaciones comenzará el próximo lunes, 2 de marzo. Alessandrello subrayó que se extenderá durante toda esa semana y concluirá el lunes, 9 de este mismo mes.

ALESSANDRELLO INVITA A LA CIUDADANÍA

Ahora que se abrió el proceso de postulaciones, cualquier ciudadano podrá presentar su candidatura para los dos cargos a disposición. Luego el comité seleccionará, respectivamente, al nuevo fiscal general y al defensor del pueblo.

«Aprovecho para convocar e invitar a todos los ciudadanos que estén interesados en ocupar estos cargos (…) (a participar) en el proceso de postulaciones», explicó Alessandrello a las afueras del Palacio Federal Legislativo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SU DETENCIÓN, LOS PRESOS POLÍTICOS Y LOS CAMBIOS DE DELCY RODRÍGUEZ: ENRIQUE MÁRQUEZ HABLÓ TRAS REGRESAR AL PAÍS Y SUS ASPIRACIONES


Alessandrello precisó que a partir del lunes se van a presentar todos los requisitos para ocupar estos cargos. La información será publicada en «en tres diarios de circulación nacional» y en las redes de la Asamblea Nacional.

Este proceso fue abierto luego de que Tarek William Saab renunció como fiscal general, siendo sustituido por Larry Devoe de forma temporal. También Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, puso su cargo a la orden.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: Guía turístico vandalizó una de las pirámides de Egipto, esta es la impactante multa que enfrenta tras ser detenido
Mundo
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, precisó nuevos detalles sobre la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, revelando que 44 misiles fueron lanzados de manera simultánea para neutralizar las defensas militares venezolanas minutos antes del descenso de los helicópteros estadounidenses.  
Secretario de Guerra reveló cuántos misiles usaron para neutralizar las defensas en Caracas y capturar a Maduro
EEUU
Estados Unidos dio un nuevo paso en su ofensiva contra las redes de transporte de crudo vinculadas a Irán y Venezuela al presentar una demanda para confiscar el tanquero iraní Skipper y los 1,8 millones de barriles de petróleo venezolano que transportaba al momento de su incautación en diciembre de 2025.  
EEUU busca confiscar el tanquero sancionado Skipper que contenía petróleo de Venezuela
EEUU