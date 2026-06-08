Gobierno desmiente presencia militar estadounidense en El Callao: «Sí hubo visitas técnicas e inspecciones», dice periodista

El gobierno de Delcy Rodríguez desmintió este lunes que haya presencia de militares estadounidenses en El Callao, estado Bolívar, con el objetivo de controlar las minas, en el marco de la cooperación entre ambos países.

En la cuenta Miraflores Al Momento, el equipo de comunicación tachó de «fake» esa información, difundida por el politólogo Nicmer Evans, que indicaba que un «contingente de militares estadounidenses y venezolanos llegan para controlar minas de El Callao».

Por su parte, el periodista Emmanuel Rondón también negó que militares estadounidenses se hayan apostado en la localidad minera. Además, señaló que la fotografía que circula en redes sociales fue creada con inteligencia artificial.

«Dos fuentes en El Callao me dicen que no es verdad que haya contingentes militares estadounidenses resguardando plantas mineras», detalló Rondó en su cuenta de X (Twitter).

¿QUÉ PASA EN EL CALLAO?

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la situación en El Callao. Sin embargo, Rondón afirmó que sí se dieron visitas de estadounidenses, pero no de militar, sino de posibles inversores.

«Sí hubo hoy, no obstante, comitivas estadounidenses de inversores haciendo visitas técnicas e inspecciones. Hay fotos de ello. Están acompañados de militares venezolanos», añadió Rondón.

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Dos fuentes en El Callao me dicen que no es verdad que haya contingentes militares estadounidenses resguardando plantas mineras. Dicen que la foto de la Planta Chocó con vehículos militares estadounidenses es “IA”. Sí hubo hoy, no obstante, comitivas estadounidenses de… pic.twitter.com/C4og9HJVwN — Emmanuel Alejandro Rondón (@rondon_EA26) June 8, 2026



El periodista también tuvo conocimiento de «un potencial resguardo estadounidense de estas plantas para darle mayor seguridad a los inversores». «Son conscientes de los desafíos de seguridad en la zona», concluyó.

Estas informaciones sobre El Callao se dieron dos meses después de la reforma de la Ley Orgánica de Minas, la cual pretende modernizar el marco legal del sector y promover la inversión, tanto nacional como extranjera.