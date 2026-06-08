«Eso es pura paj#»: Diosdado Cabello descartó una negociación entre el gobierno y María Corina

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que no hay ningún tipo de negociación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la líder de la oposición, María Corina Machado.

Durante una rueda de prensa, fue consultado sobre esa posibilidad, pero respondió: «Bien buena esa pregunta de la negociación, eso es pura paja. Son camiones y camiones de paja, gandolas. Ellos llegan y se montan su propio cuento, ‘no, que se reunieron’, pura paja. ¿Eso no es grosería verdad? Puro gamelote».

«Son ellos haciéndose cerebro. Aquí hay un gran diálogo nacional desde que llegó Chávez a la presidencia de la República. Ellos están planteando sus mentiras. Pura paja, son ellos dándose esperanza. Eso es como cuando yo fui a escuchar a Juanito Alimaña, que me mandó el presidente Maduro, que llegó todo encapuchado y yo le dije: ‘hermano quítese esa capucha que aquí el que se raya soy yo, porque a mí me descubren en el partido que estoy reunido con usted y me van a botar del Psuv'», recordó.

«Es igual, porque ellos comienzan a hablar así porque creen en su imaginación que eso va a ser mella en el chavismo. Peor para ellos, porque el chavismo siempre ha llamado al diálogo. De eso sabemos nosotros de sentarnos a hablar, porque no es una capitulación. Pero con ellos no está planteado nada y con ella menos y no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta Delcy Rodríguez con ningún personaje parecido», señaló.

Para finalizar, reiteró que no hay sobre la mesa ningún tipo de negociación. «Pero ellos se hacen su historia. Ellos no están para poner condiciones en este país. Eso es pura paja. Que quede claro, no tenemos ninguna negociación con esta gente, de ningún tipo», asentó.

«AQUÍ NO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA»

Con respecto al regreso de opositores al país, Cabello aseguró que en Venezuela no hay persecución política. «Ellos de verdad vinieron de visita a Venezuela, porque se volvieron a ir la gran mayoría. Estuvieron de visita, vieron a la familia y se fueron a su país, en el que viven».

«Es puro cuento. ‘Soy un perseguido político’ ¿De quién? Regresaron a Venezuela, sin pena ni gloria, o mejor dicho con más pena y sin gloria regresaron. Montaron su show, pagaron su gente», afirmó.

«Además que generan un debate de quién de esos supuestamente nosotros le pagamos para que regresaran. Nos acusan a nosotros de que personajes de esos los estamos movilizando a Venezuela, les estamos pagando los viajes y les hacemos los actos. Quedará para la historia ese debate. ¿Quiénes serán? ¿Se hizo o no se hizo? Pero es pura coba, a ninguno los han perseguido. Se fueron de Venezuela a disfrutar la plata que se robaron. Fue tanta la plata que les permitió vivir siete y ocho años en el extranjero sin regresar a Venezuela», planteó.

En esta línea, reiteró que esperan el regreso de todos. «Ojalá vengan todos y se encuentren aquí y se den un abrazo. El problema es que no se pueden abrazar porque todos están peleados entre ellos. Aquí no hay persecución política contra nadie», sostuvo.

#8Jun | Diosdado Cabello habló sobre los dirigente políticos que han regresado al país: «Es puro cuento «soy un perseguido político» ¿de quién?… Regresaron a Venezuela sin pena ni gloria, con mucha más pena y sin gloria. Montaron su show y pagaron su gente en un sitio». pic.twitter.com/ALITGsoT1s — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 8, 2026

CRISIS ELÉCTRICA

Con respecto a la crisis eléctrica, Cabello, señaló que esperan que las empresas que tengan la capacidad puedan generar su propia electricidad, si así lo consideran oportuno, para aliviar al sistema eléctrico nacional.

«Se han sobrepasado límites que jamás habían llegado a Venezuela, algunos lo atribuyen al calor, pero también una razón es que se están moviendo cosas a nivel industrial y comercial que antes no se movían y que consumen mucha energía eléctrica», explicó.

«Se ha abierto la puerta para que las empresas que puedan y tengan la decisión de generar la electricidad que ellos consumen pueda generarla. Eso no afecta el sistema eléctrico nacional, al contrario, va a permitir desahogo si las empresas son capaces de generar su propia electricidad», concluyó.