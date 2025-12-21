Venezuela

Gobierno de Maduro rechazó «secuestro» de nuevo buque petrolero y denunció «desaparición forzada» de su tripulación

Valentín Romero
Valentín Romero
Foto: Captura de video

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó «categóricamente» lo que calificó como «el robo y secuestro» de un nuevo buque petrolero por las tropas militares de EEUU desplegadas en el Caribe, al tiempo que denunció «la desaparición forzada de su tripulación».

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, advirtieron que «este grave hecho de piratería implica la flagrante comisión del delito previsto en el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988».

Asimismo, señalaron que el acto también corresponde a «una grosera violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y de la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados».

LEA TAMBIÉN: EEUU HABRÍA CONFISCADO OTRO BUQUE PETROLERO FRENTE A LAS COSTAS DE VENEZUELA

«El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano», agregaron en la misiva.

En este sentido, indicaron que «Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana”.

Por último, afirmaron que «estos actos no quedarán impunes» por lo que se reservó el derecho de ejercer «todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo».

«El Derecho Internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder», concluyó el comunicado.

1.200.000 BARRILES DIARIOS

Más temprano la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, había celebrado que Pdvsa alcanzó la meta de producir 1.200.000 barriles de petróleo al día, prevista para 2025.

«PDVSA anuncia que en el marco del Plan de Independencia Productiva, sus trabajadores han alcanzado la meta de 1.200.000 barriles prevista para este año, y se prepara para lograr el incremento de producción y metas para el 2026», escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.

