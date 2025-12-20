EEUU habría confiscado otro buque petrolero frente a las costas de Venezuela

La Marina de EEUU habría interceptado y confiscado otro buque petrolero frente a las costas de Venezuela, específicamente en aguas internacionales, revelaron este sábado a Reuters tres funcionarios estadounidenses con conocimiento del asunto.

Dicha medida, de ser cierta, ocurriría pocos días después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara el «bloqueo» de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Además, sucedería casi dos semanas después de que Washington decomisara un primer tanquero frente a las costas venezolanas.

Lo anterior ocurre en medio de una gran concentración militar estadounidense en la región, donde ha acumulado elementos desde agosto.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dijeron dónde se habría llevado a cabo la operación. Sin embargo, agregaron que la Guardia Costera estaba al frente del decomiso del buque.

TEMOR EN LOS OPERADORES DE BUQUES

Después de que las fuerzas estadounidenses incautaron el buque Skipper frente a las costas de Venezuela la semana pasada, el temor se ha apoderado de operadores de tanqueros. Los navíos cargados, que transportan millones de barriles de petróleo, permanecen en aguas venezolanas ante el riesgo de incautación.

Además, desde el primer decomiso, las exportaciones de crudo venezolano han caído drásticamente, según la agencia.

Si bien muchos buques que recogen petróleo en Venezuela están sujetos a sanciones, otros que transportan petróleo y crudo del país desde Irán y Rusia no están bajo estas medidas. Algunas empresas, en particular Chevron, transportan petróleo venezolano en sus propios barcos fletados.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones energéticas a Venezuela en 2019, los comerciantes y refinadores que compran petróleo venezolano han recurrido a una «flota fantasma» de petroleros. Estos disfrazan su ubicación para eludir a las autoridades de Washington y transportar crudo.