VIDEO: Maduro dice que junto a la clase obrera «derrotaremos al imperialismo en cualquier circunstancia»

Nicolás Maduro participó este martes en un Congreso Constituyente donde reiteró su llamado a la paz a los Estados Unidos, pero aseguró que están listos para enfrentarlos en cualquier escenario.

«Juntos, ahora con los cuerpos de combatientes milicianos, derrotaremos a la oligarquía e imperialismo en cualquier circunstancia que nos toque enfrentar, siempre con la bendición de Dios y siempre en unión perfecta», indicó.

«Necesitamos que se establezca una reunión inmediata, mañana mismo miércoles 17 de diciembre, para revisar y afinar todo el plan de combate de los cuerpos combatientes de la clase obrera, región por región», añadió.

🇻🇪🇺🇸 #ÚltimaHora 🇺🇸🇻🇪 🔴 Maduro aseguró que derrotará a EEUU junto a la clase obrera en cualquier escenario de confrontación que se presente. 🎥 VTV #Venezuela #EEUU #Urgente pic.twitter.com/oUd8hRvp7v — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 16, 2025

En esta línea, hizo un llamado a una protesta mundial para preparar la defensa de la libertad de comercio de Venezuela y del mundo entero. «Los trabajadores petroleros deben organizarse con mucha fuerza para protestar contra la piratería y decirles no a la piratería. Y sumar fuerzas y conciencia».

«Le decimos al pueblo de Estados Unidos nuestra verdad y nuestra verdad es muy contundente, el imperialismo y la derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza y nosotros tenemos un juramento absoluto de defender nuestra patria y que en Venezuela siempre triunfe la paz», manifestó.

Asimismo, sostuvo que Estados Unidos busca atacar a Venezuela bajo noticias falsas. «Al pueblo de EEUU le decimos, eso del narcotráfico es fakenews, mentira, pretexto. Como no pueden decir que tenemos armas de destrucción masiva inventan un pretexto».

«Sería un pecado gigantesco que Estados Unidos decida bombardear o masacrar a un pueblo cristiano como el de Venezuela. En nombre del pueblo cristiano de Venezuela le digo al pueblo cristiano de EEUU, amarren las manos con cordones divinos en nombre de Dios de los que quieren llevar a Estados Unidos a una guerra en el Caribe», manifestó.

Para finalizar, recordó el reciente reconocimiento por parte de la Unesco al país. «El joropo ganó un verdadero premio mundial, ese si fue un reconocimiento a toda Venezuela creativa, con identidad que ganamos la calificación histórica del joropo como Patrimonio Cultural e inmaterial de toda la humanidad. A ponerse alpargatas que lo que viene es trabajo, trabajo y más trabajo».