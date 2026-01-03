Gobierno de Maduro denuncia agresión de EEUU y declara el Estado de Conmoción Exterior en el país

La madrugada de este 3 de enero, el gobierno de Maduro denunció lo que denominó como una «gravísima» agresión militar por parte de EEUU al territorio venezolano.

A través de un comunicado difundido por el canciller Yvan Gil, confirmaron que los puntos atacados fueron los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

«Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas», reseñaron.

También, hicieron un llamado a las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar el ataque.

«Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense», informaron.

ESTADO DE CONMOCIÓN EXTERIOR

A través del comunicado, también anunciaron la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, «para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».

Esta medida plantea el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país.

Además, hicieron un llamado a países de la región a movilizarse en solidaridad en contra de la agresión: «En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial.»

PÁNICO EN CARACAS

Desde las 2 de la madrugada aproximadamente, varias detonaciones causaron pánico entre la población de la capital del país. Fue a través de videos publicados en las redes sociales que se informó sobre la atípica situación.

En varios puntos de la ciudad se reportaron no solo los bombardeos, sino la presencia constante de aviones y helicópteros de la Armada de EEUU, hasta las 4 de la mañana.