Gobierno de Maduro anunció que EEUU suspendió de «manera unilateral» vuelos de deportación

El gobierno de Nicolás Maduro reiteró este jueves su disposición de seguir recibiendo a ciudadanos venezolanos pese al anuncio del gobierno de Donald Trump quien señaló la suspensión de las deportaciones, en medio de la severa tensión que hay entre ambos países.

«Este jueves, ha sido recibida la decisión del gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos que tenían previsto regresar el próximo 12 de diciembre», dijo en un comunicado el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

«La medida contradice el discurso oficial de ese país respecto a la situación de los migrantes en su territorio y genera incertidumbre entre las familias venezolanas que esperaban el reencuentro», añadió.

En este sentido, alertó que esta medida afectará a muchos venezolanos en los Estados Unidos. «La suspensión interrumpe un proceso que se venía ejecutando de forma coordinada y que representaba una vía para aliviar la situación de connacionales detenidos y perseguidos en suelo estadounidense».

«La expectativa del retorno seguro y digno se ve ahora frustrada por una decisión que, además de inesperada, resulta contradictoria frente a los compromisos previamente asumidos», sostuvo.

La cartera dirigida por Diosdado Cabello reiteró su deseo de que continúen los vuelos. «Se confía en que el gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados».

«El Gobierno Bolivariano reitera su disposición a recibir a sus ciudadanos con los brazos abiertos, garantizando acompañamiento y apoyo en su reintegración y mantiene firme su compromiso de velar por la protección de los venezolanos en cualquier parte del mundo», concluyó.

Según la información oficial, Venezuela ha recibido 98 vuelos de este tipo desde que se firmó el acuerdo a inicios de este año, la mayoría provenientes de Estados Unidos aunque algunos han llegado de México. Desde el 21 de noviembre, cuando las autoridades estadounidenses advirtieron del riesgo de sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, han llegado al menos tres vuelos desde Estados Unidos y dos desde México.