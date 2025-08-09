Gobierno de Maduro anunció el «rescate de seis niños» tras llegada de nuevo vuelo con migrantes deportados

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció el viernes que «rescató» a seis niños que «estaban secuestrados» en EEUU, luego de que llegara un nuevo vuelo con un total de 194 migrantes deportados desde ese país.

«Este viernes, ingresaron al suelo patrio un nuevo grupo de seis niños que se encontraban secuestrados por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica», aseguró el Ministerio de Interior en Instagram.

La cartera presidida por Diosdado Cabello reveló las identidades de los niños repatriados. Se trata de Milán Emmanuel Mora Hurtado, Dorielvis Ayari Silva García, Yineimer José Buendía Contreras, Diego Jesús Torrealba Contreras, Ashley Hernández Peña y Mariangela Susej Lobatón Almao.

«Con lágrimas en los ojos y emociones encontradas, a estos niños y niñas los recibieron sus familias en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar», agregó la publicación. Además, precisó que las mismas autoridades los regresaron «a los brazos» de sus seres queridos.

«Cabe destacar, que en esta oportunidad, los órganos de seguridad ciudadana recibieron a un total de 194 deportados», manifestó la cartera.

EL RELATO DE LA MADRE DE UNO DE LOS NIÑOS

El Ministerio de Interior también dijo que recogió el relato de Gretsimar Lobato, madre de Mariangela Susej Lobaton, perteneciente al grupo de niños «rescatados» por el Gobierno de Maduro.

La mujer dijo sentir una «emoción indescriptible» y agradeció a Maduro «por regresar a su hija». «Empecé a recibir llamadas para ayudarme. Agradezco a todos los que pusieron un granito de arena para que mi niña regresara. Estoy feliz, esta emoción no tiene explicación», enfatizó.

De igual manera, puntualizó la madre que pasó «meses de angustia» por no saber si volvería a ver a la niña. «Todos los días me preocupaba mucho, pero tenía la esperanza de que más temprano que tarde, tendría a mi hija en casa», precisó.