Venezuela

Martha Grajales, la activista que protestó frente al TSJ, fue agredida y ahora está desaparecida

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Clippve

La activista Martha Lía Grajales, integrante de la organización Surgentes y defensora de derechos humanos, fue detenida esta semana en Caracas, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Tabla de Contenido
GRAJALES FUE AGREDIDATAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FORO PENAL REPORTÓ QUE HAY EXCARCELACIONES DE PRESOS POLÍTICOS ESTE 8AGO EN TOCORÓN

De acuerdo a la denuncia, Grajales fue detenida en la tarde de este viernes en las inmediaciones de Centro Plaza, en Caracas. Habría sido interceptada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una alcabala.

Leer Más

Imputarán a la tiktoker ‘La Hija de Dios’ tras ser detenida en Maiquetía, esto reveló Saab
EN VIDEO | Decretan “zona de tragedia” y tres días de duelo por deslave en Las Tejerías
Las impresionantes imágenes del incendio en el Parque Nacional Henri Pittier, más de 100 hectáreas resultaron afectadas

«La detención ocurrió tras su participación en una concentración pacífica en apoyo a las madres de presos políticos agredidas por grupos violentos el pasado martes frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», indicó el Clippve.

Aparentemente, los funcionarios obligaron a Grajales a abordar una camioneta gris sin placa. Desde entonces, se desconoce el paradero de la activista.

GRAJALES FUE AGREDIDA

La detención se dio apenas días después de que supuestos «colectivos» atacaron y robaron a madres de presos políticos frente al TSJ en Caracas. Grajales fue una de las víctimas de la agresión.

Tras estos hechos, Grajales intentó presentar denuncias ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, «ambos organismos se negaron a recibirla».

«Hoy es detenida. Hoy es revictimizada. Esta práctica no es aislada. Es parte de un patrón sistemático: las víctimas son silenciadas, no protegidas. Las agresiones se esconden, no se investigan», añadió el Clippve.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FORO PENAL REPORTÓ QUE HAY EXCARCELACIONES DE PRESOS POLÍTICOS ESTE 8AGO EN TOCORÓN


La organización exigió la liberación inmediata de Grajales , además de información sobre su paradero y condiciones de detención. De igual forma, solicitó «garantías para su integridad» y el «cese de la persecución» de activistas.

De acuerdo al Foro Penal, había 805 presos políticos para el 5 de agosto, la mayoría de ellos sin una condena. Además, más de 10.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

Las autoridades han excarcelado a decenas de presos políticos tras un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, activistas han denunciado la continuidad de la «puerta giratoria», que consiste en nuevas detenciones tras la salida de otras personas de la cárcel.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En una historia que mezcla política, gastronomía y migración, Roland Mehrez Beainy, un ciudadano libanés de 28 años y paradójicamente dueño de una cadena de "Hamburguesas Trump", enfrenta la deportación en EEUU tras haber sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).  
De vender «Hamburguesas Trump» a enfrentar la deportación: El controversial arresto de ICE
EEUU
Horror en Barinas: Asesinó a puñaladas a una mujer porque «le robó $10», también ofrecía una recompensa
Sucesos
Violento tiroteo en Universidad de Atlanta dejó un fallecido y policía herido: Filtraron la posible hipótesis del ataque
EEUU