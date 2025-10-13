Gobierno de Maduro anunció el cierre de las embajadas en Noruega y Australia, esta es la razón

El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este lunes el cierre de las Embajadas en el Reino de Noruega y Australia.

De acuerdo a un comunicado publicado en sus redes, Gil sostuvo que esta decisión forma parte de «la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior».

«El objetivo central de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el Sur Global. Promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo», indicó.

Gil señaló que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en estos países serán atendidas a través de misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días.

ABRIRÁN OTRAS EMBAJADAS

Asimismo, el canciller sostuvo que estos esfuerzos se enmarcan en los principios «irrenunciables de autodeterminación y respeto» al Derecho Internacional.

«Tras una evaluación exhaustiva de las prioridades nacionales y en coherencia con el impulso de un mundo multicéntrico y pluripolar, se han determinado el reforzamiento de la Alianza Estratégica con la Madre África», dijo.

En ese sentido, indicó que se procederá a abrir nuevas embajadas en la República de Zimbabue y en Burkina Faso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: MADURO HABLÓ DE MARÍA CORINA TRAS SU DESIGNACIÓN COMO PREMIO NOBEL DE LA PAZ, ESTO FUE LO QUE DIJO

«Con esta decisión, el Gobierno refuerza los lazos históricos con el continente africano y establece Misiones Diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas», expresó.

Además, apuntó que estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común.

«Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional. Y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión», resaltó.