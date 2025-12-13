Gobierno de Maduro alertó sobre «uso selectivo del aparato judicial» en Bolivia tras arresto de Luis Arce

El gobierno de Nicolás Maduro alertó este sábado sobre el «uso selectivo del aparato judicial» en Bolivia tras el arresto del expresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, acusado de participar en una trama de corrupción cuando era ministro de Economía durante los gobiernos de Evo Morales, quien ostentó la presidencia de ese país entre el 2006 y 2019.

«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación por la detención del expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora», dice el inicio de un comunicado emitido por la cancillería venezolana y publicado en Telegram.

«Venezuela alerta sobre el uso selectivo del aparato judicial como herramienta de confrontación política, una práctica que se ha repetido en América Latina bajo esquemas de lawfare, y que daña gravemente la credibilidad de las instituciones bolivianas, distorsiona la democracia y profundiza la polarización social», agrega la misiva.

Por último, expresaron «su acompañamiento y solidaridad activa y a tiempo con el hermano pueblo boliviano».

ARRESTO DE ARCE

A Arce lo detuvieron este miércoles en La Paz, sede del Ejecutivo boliviano, por presuntos actos de corrupción. El primero en notificar el arresto fue el vicepresidente Edmand Lara en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Lara dijo que la captura de Arce la realizaron funcionarios de la División Anticorrupción de la Policía.

“Lo habíamos dicho en una oportunidad. Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia”, añadió en su publicación.

Horas antes de que Lara publicara su video, María Nelda Prada, exministra de la Presidencia de Arce, dijo en sus redes sociales y en declaraciones a periodistas que tenía información de que el expresidente había sido detenido por posibles irregularidades, en las que rechazó que él tuviera alguna responsabilidad.