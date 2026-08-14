Gobierno de Delcy Rodríguez otorga «medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas»

El gobierno de Delcy Rodríguez informó este viernes, 14 de agosto, el otorgamiento de medidas «alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas», que se encontraban bajo régimen de detención, «por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano».

«Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República», se agrega en el comunicado difundido en redes sociales por Miguel Ángel Pérez Pirela, ministro de Comunicación e Información.

«El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República», cierra el texto.

De acuerdo con lo difundido en redes sociales por las ONG que monitorean la situación de presos políticos en el país, las primeras ‘liberaciones’ se registraron en las cárceles de Yare II, Rodeo I y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

En este sentido, ONG Realidad Helicoide, dio a conocer la excacerlación de Daniel Zambrano Arias, Yolimar Alemán, Marifrancys Marcado y Emirlendris Benítez.

Por otra parte, se difundió un video de excarcelados de El Rodeo I. Se trata de un grupo de 25 ex presos políticos. Foro Penal informó este mismo viernes, que hasta las 5:00 de la tarde, pudieron confirmar las excarcelaciones de al menos 29 personas detenidas por razones políticas.

Listado de excarcelados:

1. Elías Noriega

2. Javier Morillo

3. Merwin Simons

4. Jesús García

5. Naudy Laya

6. Julio Elías Jiménez

7. Leomard Bravo

8. César Burgos

9. José Trejo

10. Yorman Solórzano

11. Edward Pérez

12. José Félix Carrizales

13. Williams Lizardo

14. José Ignacio Moreno

15. Audelino Bermúdez

16. Miguel Medina

17. Randolf Rivas

18. Jesús Rojas

19. Yohanny López

20. Ramir Pocaterra

21. Raimer López

22. Arturo Sairias

23. Daesger Hernández

24. Christian Quintero

25. Leomar Guerra

Es importante, aclarar que la actualización de este listado se registra minuto a minuto. «Hasta ahora en Foro Penal hemos podido confirmar 29 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy. Reitero que este es un proceso que sigue en curso y pedimos paciencia para la difusión de información verificada y completa», señaló Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.